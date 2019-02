Denuncian que una niña falleció por una demora en el hospital

COMPARTIDOS: 0

En el hospital Domingo Sícoli de Lavalle, una menor de dos años de edad perdió la vida.

Los padres de la nena cortaron las calles del departamento porque sostienen que los médicos del nosocomio demoraron mucho en darle asistencia a la niña. Se trata de familiares, amigos y vecinos de Katya.

La niña llegó a la guardia del nosocomio a las 14 del domingo sintiéndose mal hasta finalmente fallecer.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-27-11-50-16-rescataron-a-un-japones-accidentado-en-el-aconcagua

La abuela de la menor, Nancy Olmos, aseguró que su nieta murió tras esperar 45 minutos ser atendida y que otra mamá ingresó a una sala, abrió la puerta y se encontró con la pediatra, que debía atender a la nena, que estaba durmiendo.

“Mi hija me llamó diciéndome que por favor si la podía ir a buscar porque la niña estaba descompuesta. Cuando llegamos al hospital, fue rapidísimo, ella ya en la camioneta se ponía pálida y se quejaba, cuando llegamos al hospital tocó timbre y salió una enfermera y le dije que necesitaba la pediatra urgente" sostuvo en declaraciones a Radio Nihuil.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-27-8-25-18-dos-mujeres-y-un-bebe-murieron-en-un-choque-frontal

Y agregó “Ella vino y le expliqué que necesitaba urgente que la pediatra viera a la bebé, porque estaba pálida, muy transpirada y su sudor era frío. Le tomaron la temperatura y tenía 34 a los 15 minutos salió de nuevo la enfermera y le dije; mirá se está poniendo pálida la niña, le pedí por favor de nuevo a la pediatra y me dijo; está en el hospital no va a pasar nada, ya viene la pediatra. Y una mamá ingresó a una sala y vio que la pediatra estaba durmiendo, a todo esto ya habían pasado más de media hora. Cuando va a salir la pediatra, mi hija le dice; dele porque mi hija no respira, dele apúrese, cuando la nena se orinó ahí le pusieron un suerito. Mi hija la dejó arriba de la camilla y nos sacaron afuera y pasó lo que pasó. Estuvieron una hora adentro y nos dijeron que hicieron todo lo posible. Mentira, si ella no hubiese estado durmiendo esto no pasaba”.

La respuesta del hospital

Por su parte, el director de Región Metropolitana Norte del hospital Sícoli, Raúl Salvatore, explicó su versión de los hechos: “Tenemos registrado que el domingo, aproximadamente a las 14:30, ingresa para una atención de guardia una paciente femenina de 2 años en muy mal estado general, con signos de una deshidratación grave, según lo que pudo constatar el equipo que aborda el caso, de un cuadro gastrointestinal de varias horas de evolución previa. El equipo que se encontraba de guardia en ese momento aborda el caso y comienzan las medidas de resucitación debido a que habían constatado que la paciente había presentado un paro respiratorio. El trabajo del equipo se intensificó hasta que a las 15:40 se consta el fallecimiento de la paciente, dada que las maniobras no fueron de un resultado positivo" aseguró.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-26-17-52-24-se-peleo-con-un-conocido-y-murio-de-un-tiro-en-la-espalda

“La causa del deceso de la menor que se ha constado es un paro respiratorio como consecuencia de un mal estado general producto de lo que se conoce de un shock hipovolémico. Es decir, se pierden grandes cantidades de líquidos, de minerales y esto lleva a que el paciente entre en shock, sobre todo si es un paciente pediátrico" sentenció.

Sobre la denuncia que afirma la familia de la menor, señaló: “No voy a ir en contra de lo que dice la familia, de hecho se ha iniciado un sumario administrativo para ver la correspondencia de lo que expresa la familia con los registros que nosotros tenemos. Eso actualmente se encuentra en un proceso investigativo interno y el riesgo de esas conclusiones determinará si esto es así o no.

En tanto se refirió a la médica pediatra que atendió a la nena: “En accionar de la médica está en un proceso de revisión en el marco del sumario" finalizó.