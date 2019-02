El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró que no lo "beneficia" que los barra bravas de Boca hayan intimidado a plateístas para que no canten en su contra y dijo que "los muchachos quieren que la gente" vaya a la cancha "a alentar".

El episodio que se registró durante el partido frente a Lanús en La Bombonera tras el cual se viralizaron videos con barras intimidando a los simpatizantes de la platea y en relación al hecho Angelici señaló: "No me gustó eso y lo hice saber".

"Sé cómo funciona el club, sé que los muchachos, que denominan de la barra, no quieren que la gente insulte a nadie. Ellos quieren que la gente venga a alentar, pero a mí no me hacen ningún favor y por eso he reforzado los ingresos a las plateas", indicó.

En una nota concedida al Diario Olé, añadió: "No puede entrar más nadie a la platea que no sea plateísta. Ellos (por los barras) a veces tienen el pase para colgar las banderas, pero lo estamos restringiendo".

Asimismo reveló: "No sé si fue una iniciativa de ellos o si los mandaron. Sólo sé que eso a mí no me beneficia, al contrario, me terminó perjudicando. Aparte estamos en un año electoral, hay suspicacias. El club es de los socios y si ellos sienten que me tienen que insultar, lo harán".

En tanto, al hablar de por qué lo insultan en la cancha, manifestó: "Porque el dolor de no haber ganado la final justo contra tu clásico rival es grande. Y entiendo que el hincha, no todos, pero una parte que viene a la cancha, tiene que canalizar esa bronca con alguien físico".

"Ese alguien físico soy yo y está bien que así sea. No me gustaría que vengan a insultar a los jugadores o a un cuerpo técnico, prefiero que me insulten a mí, porque soy el que tengo la mayor responsabilidad", aseveró.

Además comentó: "Ningún club toca fondo cuando se cierran balances positivos, se hacen inversiones importantes, se triplica el patrimonio del club, sos bicampeón de Argentina o haces compras internacionales. Tocar fondo es estar último en la tabla, perder la categoría o acogerte a la ley de salvataje de clubes".

También dijo que los ocho años en Boca le dieron "el orgullo y el honor de ser el presidente de la institución más grande de América" y aseguró que su dirigencia va a "dejar un club mucho mejor en todos los órdenes".

"Me voy tranquilo porque, más allá de no haber podido ganarlas, hemos llegado a las finales de dos Copa Libertadores y es complicado llegar hasta ahí. Después, hemos puesto en la vitrina del club cinco copas más en estos siete años y me hubiera gustado ganar todo", expresó.

Finalmente señaló: "No creo que lograr la Copa me hubiera hecho el mejor presidente y por no haberla ganado, creo que tampoco soy el peor. Fui un presidente que trabajó honestamente, con errores y aciertos, y que no utilizó nada de la institución para beneficio personal".