Charlotte Caniggia de 26 años de edad y su hermano Alexander también autodenominado como "El Emperador", hacen de las suyas en los medios de comunicación. Cabe recordar, que además tienen su propio reality llamado "Caniggia libre", que volvió a emitirse durante este mes de febrero 2019.

Acostumbrados a la polémica y la vanidez, los hijos de “El Pájaro” Caniggia y Mariana Nannis, se manejan a gusto y piacere en las redes sociales o en la farándula argentina.

Recientemente, Charlotte hizo, como es habitual, un "explosivo" uso de su cuenta de Instagram al subir una serie de fotos que generaron un revuelo bárbaro y en donde se la ve a la rubia luciendo su ardiente figura, sometida a cirugías por cierto pero también a una intensa rutina de ejercicios y comida saludable.

"Charlotte Caniggia una azafata muy hot"

En la segunda temporada del reality MTV Caniggia Libre, los hermanos tendrán por delante una serie de viajes por el mundo, uno de los más importantes fue el exótico viaje a Tailandia. En ese contexto (de viajes), la curvilínea Charlotte Caniggia, aprovechó para sacarse una serie de fotos junto a una aeroplano y que enloquecieron a la comunidad de Instagram con su look de "azafata hot".

Este es el material:

Ambos hermanos son parte de la ‘High Society’ y son proclives a mostrar todos los detalles y vericuetos que tiene su mundo. Son vanidosos sin lugar a dudas, lo que conlleva a que mucha gente los aborrezca pero otros tantos los banquen y quieran como son, porque si algo está fuera de discusión es que a ellos, no les importa lo que digan los demás.

Algunos de comentarios que le dejaron a la infartante Charlotte, luego de sus fotos, fueron:

- "Aflojale al Photoshop que no sos una Barbie SOS una mujer real y bella."

- "Me enamoré 😘👱💜📷🌹🙋"

- "Que difícil es escribir con una mano"

- "🔥🔥🔥que bombona que sos estas divina"

- "Ame esas botas 🔥🔥"

La rubia arrojó recientemente en el programa Cortá por Lozano: "La gente cree que me hice 80 operaciones como Luciana Salazar".

En el ciclo televisivo, la modelo reconoció: “Me gusta hacerme retoques, pero no soy tan adicta: botox, pómulo, cositas que se hacen todas, pero ninguna lo dice, yo lo acepto. Me operé dos veces. Me retoqué la nariz y me achiqué los pechos porque me dolía la espalda. A los 18 años me operé porque quería tener mucho, después me arrepentí”.

Cabe preguntarse si sometemos a un detector de mentiras a Charlotte, ¿lo pasará?