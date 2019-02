Más de 800 kioscos cerraron en Mendoza durante el 2018

COMPARTIDOS: 0

El rubro de los kiosqueros, sin lugar a dudas, fue uno de los más perjudicados durante el 2018. Debido a las elevadas tarifas, la constante actualización de precios y el bajo consumo, muchos vendedores tuvieron que tomar la decisión de cerrar sus negocios, debido a su baja rentabilidad.

Mario Méndez, delegado de la Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), dio a conocer una cifra alarmante dentro de la provincia de Mendoza: se calcula que son 817 negocios los que cerraron, entre kioscos, minimarkets y pequeños almacenes.

“Se ha confirmado que en toda la provincia han cerrado 817 kioscos. Para nosotros son 817 familias que se quedan sin la posibilidad de ingreso. Pero también vemos una falta de solidaridad por las cadenas de kioscos en Mendoza que, en lugar de poner los precios acorde a la realidad, los están subiendo", comentó Méndez a radio Mitre.

Ante la falta de respuestas por parte del gobierno local “le comentamos al señor presidente de UKRA para que nos dé una mano en lo publicitario para ver si podemos convocar a toda la gente de la provincia a una reunión en Mendoza, para ver si nos pueden atender. Hemos ido varias a veces a hablar con el señor gobernador, pero nos ha ignorado como también el director de Comercio. Queremos ver si la situación de estas 817 familias la podemos resolver de alguna manera".

En el Gran Mendoza es donde se ha notado más este fenómeno. "Indudablemente en el interior estamos en plena cosecha de modo que tenemos una oportunidad más. Pero cuando se termine la cosecha vamos a tener una gran cantidad de quioscos cerrados, así que también queremos ver cómo hacemos con esta gente", dijo el delegado.

Si bien el consumo ha bajado, la falta de productos es notoria, por lo que explicó "los proveedores están haciendo faltar mercadería, no sabemos si es la misma historia de siempre por la especulación o si falta realmente porque no se está fabricando en Argentina. Calculábamos que iban a bajar los precios y a circular la mercadería, pero hasta el momento no tenemos nada de eso", concluyó Méndez.

