Rodríguez Larreta: "A Macri no le preocupa competir con Lousteau"

El jefe de Gobieno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que al presidente Mauricio Macri le preocupa "cero" la posibilidad de competir contra Martín Lousteau en una interna.

"Podría haber una PASO o podría no haberla, pero nadie todavía oficializó nada. Es una pregunta abstracta", dijo Rodríguez Larreta al ser consultado sobre la posibilidad de que la candidatura por la reelección de Macri no se defina por consenso.

Al tiempo que indicó que Macri no tiene preocupación por esa situación, el mandatario porteño dijo que el país está "en el camino correcto".

"En la Ciudad al principio nos costó mucho. Fue bien difícil sacar adelante la Ciudad. A nivel nacional yo tengo la misma confianza", sostuvo.

En declaraciones a Infobae, Rodríguez Larreta ratificó que en la Ciudad no permitirán manifestaciones cuando "la gente venga con palos o cara tapada a una manifestación".

"Eso no ha cambiado, es hacer cumplir la ley, no es un tema de actitud mía, no es una decisión política, la ley hay que cumplirla y punto", indicó.

En cuanto a la estrategia electoral del oficialismo, evaluó que "necesitamos mostrarle a la gente lo que se está haciendo, el futuro, hacia dónde vamos".