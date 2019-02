Melina Martínez, Reina de Malargüe

COMPARTIDOS: 0

Meli, como la llaman sus amigos, tiene 24 años, nació en el departamento que hoy representa y es la segunda de seis hermanos. Su familia está encabezada por mamá Alicia, papá Juan y sus hermanos Franco, Paula, Carla, Bruno y Mari, la más pequeña de los orgullosos Martínez.

En cuanto a sus estudios, cursó desde el jardín de infantes hasta el último año de la secundaria, en el Colegio San José y a los 17 años se fue a San Rafael a estudiar Diseño de Indumentaria. Pero una tragedia en su círculo íntimo de amigos la llevó de vuelta a refugiarse en su familia. “En Malargüe somos muchos los que nos tenemos que ir si queremos estudiar”, dice la joven que hoy estudia Marketing y vive en la Ciudad de Mendoza. Además tiene un negocio junto a la madre de su novio donde atiende el local, pero también se encarga de las redes sociales.

A los 19, un hecho desafortunado modificó su vida, al punto tal, que decidió dejar la carrera que estudiaba y volver a su casa en Malargüe: uno de sus mejores amigos había tomado la decisión de quitarse la vida y ésto marcó una bisagra en la vida de Meli: “En Malargüe tenemos una problemática muy grave y es la alta tasa de suicidios. Estamos lejos y los jóvenes están muy solos. Se hacen campañas o se da contención cuando pasan estas cosas, pero no se sostienen en el tiempo”, explica la joven, a quien la pérdida de su amigo Seba le mostró el dolor desde otro lugar, el dolor de la familia, el de los amigos y el propio sufrimiento, por lo que decidió ponerse manos a la obra y empezar a sumar su granito de arena. El año pasado un chico de 13 años también se suicidó y esto fue una motivación más para que ella iniciara la campaña en contra del bullying en las redes sociales.

“Me gustan las redes sociales pero cuando se usan bien, a muchos nos ha pasado que nos agreden luego de subir una foto o un comentario y lo que yo busco con esta campaña es que tengamos empatía y pensemos antes de hacer un comentario, porque las críticas constructivas nos ayudan a cambiar y a crecer sin violencia”, dice quien a través de esta iniciativa busca incentivar a otros usuarios de las redes a que sean respetuosos con los demás, en un momento donde su exposición ha aumentado considerablemente.

La reina divide su admiración entre la figura de su mamá, como alguien con una enorme fortaleza para superar obstáculos y el doctor Lombardo, un referente de Malargüe que falleció el año pasado y que les enseñó a todos sus pacientes lo que es el amor a la profesión, el respeto por quien tiene una dolencia sin importar la hora del día o su condición económica y quien le salvó la vida a los 4 años cuando sufrió una neumonía. Gracias a que este médico la trasladó al Hospital Notti para su atención, ella hoy puede contar su historia.

Meli una vez que se mudó a la Ciudad de Mendoza, además de estudiar trabajó en algunos espacios, como por ejemplo, una bodega en el Valle de Uco, experiencia que no solo la acercó a la Vendimia –ya que Malargüe no tiene vides–, sino que además la transformó en una fan del malbec y el pinot, los dos varietales con los que la bella joven brinda por la felicidad de su mamá, sus hermanos y su novio.

Vendimia

Representó a Río Grande y fue coronada frente a más de 2 mil personas en la fiesta Forja de Identidad, en la que a través de los diferentes cuadros se contó la historia de un departamento que se suma a la fiesta más linda de la cosecha, pero desde otro lugar. Para su representante, la Vendimia es unión e inclusión: “Unión porque por más que la gente diga que no le gusta la Vendimia está pendiente de ella; e inclusión, porque nosotros como departamento participamos con muchas otras cosas sin tener vides”, explica la reina para quien portar los atributos es una emoción enorme, pero también un regalo para su mamá, quien fue virreina departamental a finales de los 80 y quien la viene incentivando desde hace tiempo a presentarse. “A los 18 años no me sentía preparada para ser reina, ahora, en cambio, creo que puedo representarlos de una mejor manera porque estoy orgullosa en lo que me he convertido y espero poder transmitir la empatía y el respeto que tengo por los demás”.

Preocupada por la violencia presente en la sociedad actual, la reina celebra que las mujeres se animen a hablar más, a denunciar y a pedir ayuda, ya que no sólo es importante hacerlo cuando hay violencia sino también cuando uno atraviesa un momento de depresión. “Hay mucha gente dispuesta a ayudar y pueden contar conmigo para ello”, asegura la candidata que desea dar a conocer todo lo que tiene su departamento porque al estar alejado hay mucha gente que no lo conoce.

Nacida en el departamento más austral de Mendoza, con todo lo que eso implica, Melina es la reina que nos invita a reflexionar sobre los roles: “A mí me costó muchísimo todo, a las mujeres no deberían costarnos tanto ciertas cosas, como por ejemplo, acceder a un trabajo en igualdad de condiciones con los hombres”. En cambio cuando la charla nos lleva hacia los roles dentro de la familia, la sureña asegura que en cada casa es distinto, pero que al momento de compartir la vida con alguien uno busca un compañero con quien poder intercambiar roles “donde todos hagan todo”, remarca.

Si bien Melina no ha sufrido situaciones de discriminación de niña o durante su adolescencia, sí puede hablar de los comentarios que, hoy por hoy, ve en las redes sociales tanto para con ella como con las demás personas, incluso de mujeres criticando despiadadamente a otras mujeres. “Me gustaría que todos pensáramos más las cosas que decimos. En el día a día podemos hacerle el día más fácil a otra persona. En vez de criticar podemos alentar al otro a crecer y ser mejor, desde la crítica constructiva”, concluye la representante que anhela que la reina tenga más participación en las actividades o proyectos a las que las invitan.

Así es Melina

Edad : 24 años.

: 24 años. Color de cabello : rubio.

: rubio. Color de ojos : celestes.

: celestes. Estudios : diseñadora de Indumentaria, actualmente estudia Marketing.

: diseñadora de Indumentaria, actualmente estudia Marketing. Representó a: Río Grande.

Dirección periodística: Lourdes Di Silvestri

Producción general: Lourdes Oliva

Fotografía: Delfo y Emmanuel Rodríguez

Edición: José Urrutia

