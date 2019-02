Una de las series de Netflix más vistas durante 2018 fue La maldición de Hill House (The Hauting of Hill House en inglés), tira basada en la novela homónima escrita en 1959 por Shirley Jackson.

La ficción de terror dirigida por Mike Flanagan conquistó a gran parte del público y además recibió muy buenas críticas de la prensa especializada, que suele ser reacia con producciones de este género.

Con todo esto a su favor, Netflix no dudó demasiado en confirmar la realización de una segunda temporada de La Maldición de Hill House, que en realidad, ahora tendrá otro nombre.

You guessed it. The HAUNTING OF BLY MANOR, a new chapter in the Haunting series based on the works of Henry James, is coming in 2020. pic.twitter.com/nvhRBEfH2E