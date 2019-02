Javier Mascherano: "me tendría que haber ido después de la final con Alemania"

COMPARTIDOS: 0

El volante argentino Javier Mascherano habló luego de un tiempo y dio mucha tela para cortar sobre su pasado en la Selección argentina. El "Jefecito" fue uno de los históricos albicelestes que se fue de la peor manera del seleccionado, luego de la eliminación del Mundial de Rusia 2018.

"Quizás me tendría que haber ido después de la final con Alemania, con todos los laureles" declaró el futbolista a Fox Sports.

De igual manera, después de esta frase aclaró: "pero yo no soy así, no pienso en eso. Sería muy egocéntrico pensar 'me voy ahora que toda la gente me quiere'. Tenía un compromiso de seguir tirando para adelante con compañeros y gente que trabaja, para aspirar a que las cosas fueran de la mejor manera".

Respecto a la ola de críticas que recibió luego de su participación en la Copa del Mundo del año pasado, Mascherano respondió que "en el fútbol se pasa de un día para el otro, para bien o para mal. Soy un afortunado de la carrera que tuve, pero por momentos se me ha hecho cargo de un montón de cosas que no estaban en mis manos. Se llegó a pensar que yo manejaba todo como si fuera el presidente de la AFA, y yo simplemente siempre fui alguien que intentó unir".

Su vuelta a River Plate

En la charla con el canal deportivo el volante Javier Mascherano habló sobre su futuro y ante una pregunta sobre su posible regreso a River Plate, el futbolista respondió que "no sé que puede pasar porque tengo un año más de contrato en China".

Sobre Lionel Scaloni

Javier Mascherano aprovechó la oportunidad para opinar sobre el actual entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, y comentó reconoció que habla mucho con él. "Scaloni hizo un recambio importante".

Finalmente, el "Jefecito" habló de lo que vivió en Brasil 2014 y comentó: "no me creí todo lo que se decía, porque era una locura pensar eso, tampoco creo que sea el culpable de todo en el último tiempo. Es así, hay que saber convivir con las dos cosas".