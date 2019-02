Mendoza será sede del Torneo Vendimia de hockey sobre césped

COMPARTIDOS: 0

Ya se definieron los clasificados mendocinos que disputaron el Pre Vendimia y este jueves arrancará el torneo Vendimia de hockey césped, en damas y caballeros.

Los Tordos consiguió los pasajes tras ser campeón anual. Los clasificados en damas por el torneo Pre Vendimia son: 1° Murialdo, 2° Teqüe, 3° Marista, 4° Liceo, 5° Andino, 6° Peumayén y 7° CD. Rivadavia. De este modo, las zonas del Vendimia serán: zona “A” Popeye de Salta, Duendes de Rosario, Los Tordos y CD Rivadavia.

En la zona “B” están selección Chile, Jockey de Rosario; Murialdo y Peumayén.

Zona “C”: Tucumán Rugby, Universitario de Córdoba, Teqüe y Andino.

Y en la zona “D”: Jockey de Córdoba, selección Uruguay, Marista y Liceo. Recordemos que en caballeros habrá un emparejamiento único con: Jockey Córdoba, Popeye, Selección de Chile, Jockey Rosario y Andino.

La primera fecha será el jueves con equipos mendocinos, los cotejos serán en el estadio Mendocino de Hockey. A las: 20.30 jugará Murialdo vs. Peumayén, a las 22, Teqüe vs. Andino y en el estadio Ciudad de Godoy Cruz Marista vs. Liceo a las 20 y posteriormente, a las 22, Los Tordos vs. CD Rivadavia.

En Caballeros, participará un sólo equipo mendocino. La provincia estará representada por Andino, que se medirá en un único grupo con Chile, Jockey de Córdoba, Popeye y Jockey de Rosario.