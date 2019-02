El PJ acompañará el Fondo Anticíclico

COMPARTIDOS: 0

Este martes se trata en el Senado el Fondo Anticíclico, proyecto de ley que busca hacerle frente a la crisis vitivinícola en la provincia. La semana pasada consiguió la media sanción en Diputados y la expectativa de hoy giraba en torno al necesario acompañamiento del PJ.

Patricia Fadel, presidenta del bloque del PJ en el Senado, indicó que "esta ley no es abarcativa a toda la crisis que están sufriendo los sectores productivos de la provincia". Reforzó la idea de que "hay una crisis fuerte y real en Mendoza" y que dan esta ley "por una cuestión de responsabilidad".

Pese a esto, la senadora aseguró que, para el bloque, esta ley "no soluciona el problema ni van a llegar a hacer la compra directa de productores", remarcando que el año pasado "hicimos un proyecto de ley pidiendo que se hiciera un Consejo Anticrisis en la provincia, previendo la crisis enorme que venía trayendo el país y, por ende, Mendoza. Por supuesto que el radicalismo no la ha querido tratar y hoy hemos vuelto a pedir la posibilidad de tratarlo".

Fadel explicó que no solo el vitivinícola sino muchos otros sectores se encuentran también en crisis, pero el radicalismo no les dio la derecha para tratar lo pedido. "Nos dijeron que no quieren tratarlo porque sino sería dar la razón de que Mendoza, en general, está en una crisis casi terminal en lo económico y financiero". “En la producción vitícola viene con problemas con estructurales que ahora se han agravado. Este Gobierno no había tenido el problema, porque no había tenido superproducción y no había habido sobre stock. Pero ahora han tenido este problema y no han sabido preverlo en tiempo y forma".

Apuntó directamente al gobierno "que lleva tres años y pico gobernando y no ha previsto que iba a venir una crisis tan terminal y difícil. Pero tampoco queremos dejarlo sin herramientas, aunque sabemos que esta no es la herramienta adecuada", dijo la senadora.

"Mendoza en los últimos años se ha empobrecido, ya no es la provincia pujante y rica que era", indicó y reforzó la idea del Consejo Anticrisis, ya que, a través del mismo, intentarían poner la provincia "de pie" atendiendo todos los sectores, no solo uno.

De esta forma, confirmó: "Vamos a darle los dos tercios para el tratamiento, porque sin esto no se puede tratar. También los dos tercios para la aprobación del dinero que hay que darle del dinero para la vitivinicultura. Pero sí vamos a hacer hincapié en algunas situaciones que nos parecían importantes que debieran haber tenido en el proyecto y lo vamos a plantear hoy en el recinto".

Asimismo, aseguró que "hay dos senadores de Malargüe, Agulles y Camiolo, que van a votar en contra a este proyecto. Porque hace tres años se aprobó una ley para un fondo caprino, porque la zona de Malargüe necesita de esos fondos por todas las posibilidades de que se esté acabando la producción caprina porque el puma y el zorro están en franco ataque contra esta producción; y solamente era de un millón de pesos por año que les pedían. Llevamos tres años de la ley y no ha sido fondeado ni girado este monto. Entonces, nos parece que tienen todo el derecho de votar en contra. Porque no puede ser que para la producción de uva estamos dando algo de 800 millones y ni siquiera hay un millón para Malargüe".

Frente al monto que será destinado a la vitivinicultura, Adolfo Bermejo, senador del PJ, dijo que más allá del monto excesivo "nos parece que no corresponde tener un plan plurianual, a cuatro años, a nueve meses de irse este Gobierno. Estos planes, pensados a largo tiempo, hay que hacerlos al principio de la gestión". Y se refirió al proyecto de ley como "parches", no como "políticas de Estado".

"Este Gobierno no tiene políticas públicas y ha quedado demostrado en los tres años de gestión, nosotros queremos estar al lado dela vitivinicultura pero fundamentalmente del lado de los productores, de los más chicos y mediados, los que sufren día a día. Como decía Fadel cierran quioscos, comercios, están cerrando fábricas y no hay plan de Gobierno de largo alcance", puntualizó.

Y destacó Bermejo: "este gobernador que ha acompañado al gobierno nacional en todo este tiempo, que ahora de alguna manera quiere 'despegarse', ya le ha hecho suficiente daño a la provincia y en eso no vamos a acompañar ni estamos de acuerdo".