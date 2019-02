COMPARTIDOS: 0

El jefe de senadores nacionales del PJ, Miguel Pichetto, dio un paso más en su escalada de confrontación contra el kirchnerismo, al sostener que "el último período" de la ex presidenta Cristina Kirchner en el gobierno "fue malísimo", con una "economía cerrada" y "de corte pro soviético".

El referente de Alternativa Federal repartió sus críticas entre la líder de Unidad Ciudadana y el actual diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof, a quien calificó como "un muy mal ministro" de Economía y "con formación de contenido marxista".

"El último período de ella fue malísimo, con ese ministro que todavía alienta de candidato, con una economía cerrada, de cepo, casi de corte pro soviético, con intervención y todas las pavadas que se le ocurrieron hacer en la economía", lanzó el rionegrino.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-25-15-4-31-abed-lastima-que-macri-no-vino

En declaraciones a Radio Con Vos, Pichetto consideró que en contraste con ese modelo "hay que desarrollar una Argentina con mirada al capitalismo moderno" porque "la Argentina no puede seguir haciéndose cargo de la contingencia de los países latinoamericanos".

En este sentido, destacó que la propuesta de Alternativa Federal apunta justamente a salir de esa encerrona y resaltó que "la idea" de ese espacio de realizar "un esfuerzo nacional para sacar al país de la crisis está calando hondo en el eje del discurso".

"No tiene que ver con el pasado, no tiene nada que ver con Cristina Fernández", aclaró Pichetto, que aseguró que la ex jefa de Estado está alejada de la unidad del peronismo y que, en cambio, concentra su energía en la "estructuración de su fuerza" (Unidad Ciudadana).

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-25-10-52-57--vidal-y-macri-el-gato-terminan-las-obras-del-arroyo-el-gato

Como botón de muestra de esta teoría, señaló el caso de Córdoba, donde el kirchnerismo resolvió competir con candidato propio (el diputado nacional Pablo Carro) a la gobernación, por fuera del PJ.

Al respecto, opinó que ese lanzamiento se concibió para "afectar la marcha del gobierno y la candidatura" a la reelección del actual gobernador, Juan Schiaretti, pero aclaró que esa movida "no va a producir un impacto negativo como es realmente su intención".

En el orden nacional, Pichetto imagina "un escenario de tres tercios", con Alternativa Federal compartiendo el protagonismo con Cambiemos y Unidad Ciudadana.

"Alternativa Federal empezó como una propuesta que nadie miraba con atención, parecía que era un esquema minoritario que no iba a tener ningún tipo de efecto en la sociedad y sin embargo se ha ido consolidando", ponderó.

Consultado sobre la posibilidad de unificar a la oposición en una misma propuesta política, el legislador rechazó esa opción: "No lo veo y nunca lo vi. Además, todos los actos preparatorios indican los contrario".

En este marco, volvió a respaldar las aspiraciones presidenciales del ex ministro Roberto Lavagna, y aseguró que lo ve "más decidido" a asumir ese desafío y "evaluándolo con más convicción".

"Es una figura que tiene una trayectoria muy respetable y un hombre que manejó una crisis fenomenal como la del 2001", resaltó, y agregó "es un hombre con equilibrio y que está preparado".

Sobre la gestión de Mauricio Macri, Pichetto trazó similitudes con el kirchnerismo.

"Yo digo que el Gobierno a veces hace kirchnerismo blando. Hace la misma política social, gasta más plata, los problemas estructurales de la Argentina no los resuelve y los dilata porque no tiene vocación de acuerdo", analizó.

Además, desestimó la posibilidad de que Cambiemos reemplace a Macri por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para competir en la elección presidencial.

"La figura del gobierno sigue siendo Macri y si hay una posibilidad la tienen con la continuidad del presidente", sostuvo.