GODOY CRUZ | Lucas Bernardi: "Nadie se contactó conmigo"

Luego de que Godoy Cruz comunicó de manera oficial que Marcelo Gómez dejó de ser el entrenador del club, comenzó la tradicional lluvia de nombres para su reemplazo.

Mientras que el "Gato" Daniel Oldrá ya está al mando del plantel, de manera interina, la dirigencia tombina busca un nuevo DT para la Copa Libertadores y el resto de la Superliga.

Entre tantos apellidos que llegaron al mundo del Expreso surgió el de Lucas Bernardi, que ya estuvo en el banco de suplentes del Bodeguero en las temporadas 2017.

El Ciudadano se contactó con el rosarino para saber más sobre los rumores y el DT expresó: "nadie se contactó conmigo desde Godoy Cruz. Llegue ayer de viaje a Rosario y no estoy al tanto de nada".

Los números del entrenador en su paso por mendoza dejó un 55,55% de efectividad, con 12 triunfos, cuatro empates y ocho derrotas producto de los 33 goles a favor y 22 en contra que cosechó dirigiendo a Godoy Cruz.

Lo raro es que suene su nombre para volver debido a que no se fue de la mejor manera con el presidente tombino, José Mansur. De hecho, al poco tiempo de desvincularse del club el propio DT explicó a diferentes medios los motivos por los que rompió relación con el dirigente mendocino y explicó: "siempre tuve diferencias con Mansur. No le gustaba como jugaba el equipo. Me costó encontrar explicaciones. Ese equipo no tuvo nada que ver con el del semestre anterior y todo eso lleva algún tiempo. Hay un montón de chicos jóvenes de gran futuro y yo creí que iba a ser todo mucho mejor".

Los nombres que suenan para dirigir al Tomba

En la búsqueda de los nombres que aparecen en carpeta para hacerse cargo del plantel del Tomba también figuran el exDT de Gimnasia y Esgrima, Pedro Troglio y un viejo conocido para Godoy Cruz: el Gallego Méndez.

Por el lado de Pedro Troglio, que estaba al mando del Lobo platense, tras una reunión con el presidente del equipo de La Plata se decidió la rescisión de su contrato debido a una crítica situación deportiva del club. El Ciudadano también se comunicó con el DT y negó cualquier contacto con la dirigencia mendocina explicando que "nadie me ha llamado para ir a dirigir".

"Tengo los mejores recuerdos de Mendoza porque empecé a dirigir ahí, pero nadie me ha llamado aún. Veremos si me plantean un proyecto."

A su vez, Sebastián el "Gallego" Méndez ya conoce muy bien al club debido a que de enero a diciembre de 2016 estuvo a cargo del plantel. Luego de anunciar su alejamiento del club, Méndez declaró "extraño mucho a mi familia, no creo que este cumpliendo el rol de padre y antes de ser entrenador, soy padre".

Al mando del conjunto bodeguero el Gallego dirigió 33 partidos, de los cuales ganó 17, empató 5 y perdió 11 con 45 goles a favor y 36 en contra. Su efectividad fue del 55,44%.

Otro que también se sumó a la lista es Francisco Jemez, un entrenador español de 48 años que viene de dirigir en Unión Deportiva Las Palmas. También dirigió en Cruz Azul.