Abed: "Lástima que Macri no vino"

El intendente de Junin, Mario Abed, en el marco del inicio de la convivencia real de las candidatas al centro de la Vendimia 2019, dialogó con diario El Ciudadano sobre su posible candidatura como vicegobernador de Mendoza.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-25-10-52-57--vidal-y-macri-el-gato-terminan-las-obras-del-arroyo-el-gato

El jefe comunal volvió a destacar que sería un honor para él acompañar al candidato del oficialismo en la carrera por la gobernación de la provincia.

Al ser consultado sobre la promesa en campaña del presidente Mauricio Macri, de apoyar a las economías regionales, Abed aseveró: "Lastima que no pudo venir. Estuvo en Junin cuando fue candidato y no pudo volver. Me hubiese gustado porque yo en ese momento le mostré lo que era una economía regional, le mostré lo que verdaderamente era una bodega donde sufrimos las inclemencias y los problemas de la economía. Hoy, llegando nuevamente a la Vendimia, estamos con un Fondo Anticíclico que nos da la posibilidad de ver nuevos proyectos, pero hoy teníamos la necesidad de que este gobierno nos ayudase (y así lo hizo) para que saliéramos a comprar la uva que hoy está en la cepa".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-25-8-32-41-cristina-va-a-comodoro-py-por-8-indagatorias

Todavía es una incógnita quién será el compañero de fórmula de Suárez o De Marchi, pero lo cierto es que el juninense cuenta con la aceptación no sólo de su partido, si no también del resto de los ciudadanos.

Aquí la nota con Mario Abed