Carlos Tevez recordó la polémica que se generó a partir de sus críticas a Guillermo Barros Schelotto y les pidió perdón a los hinchas de Boca. El Apache reconoció que “no fue el mejor momento para hablar”.

Luego de la gran victoria en Florencio Varela, Tevez retrocedió varios días en su memoria y recordó lo que se generó a partir de sus declaraciones contra el ex técnico de Boca. “Cuando hablé de Guillermo (Barros Schelotto) y de Mauro (Zárate) sé que no fue el mejor momento, y menos en una radio o en televisión, me equivoqué y por eso le pido disculpas a los hinchas de Boca”, sostuvo Carlitos.

“El mayor perjudicado fue Boca, mis compañeros, uno mismo y sé que pedir disculpas es de grande y ahora hay que pensar lo mejor para Boca”, completó el Apache antes de retirarse del estadio de Defensa y Justicia.