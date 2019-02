Las salidas de Marcelo Gómez y Leandro Benítez como entrenadores de Godoy Cruz y Estudiantes de La Plata respectivamente, dejó una alarmante cifra en la Superliga: renunciaron más técnicos que fechas jugadas en la temporada. Son 21 técnicos en 20 fechas.

"Esto es fútbol y los número son claros, entonces entendiendo las reglas del juego no sería descabellado que tomen esa decisión que vos sugerís", fueron las palabras del Negro Gómez luego de la derrota ante Vélez.

La corta estadía de Gómez al frente del Tomba fue muy negativa, ya que de 6 partidos, perdió 5 y ganó 1. En ellos recibió 15 goles el equipo y apenas marcó 3. A eso se sumó la paulatina lejanía de una clasificación a copas internacionales.

Godoy Cruz es uno de los cinco clubes que cambiaron al menos dos técnicos en esta temporada, ya que a la ida de Gómez se suma la de Davobe a fines del año pasado.

Por el lado de Benítez, el Pincha sumó su cuarta derrota en cinco partidos en este 2019 y una vez finalizado el partido el Chino confirmó lo inevitable: su renuncia al cargo de entrenador.

"No voy a responder preguntas, solo voy a decir que voy a dar un paso al costado. Creo que es lo mejor para descomprimir la situación", expresó.

Todos los técnicos que se fueron

Lucas Bernardi (Belgrano)

#SuperLiga 🇦🇷| [ #Belgrano ] AHORA: Lucas Bernardi no es más técnico del pirata cordobés. El ex #Estudiantes renuncia a su cargo luego de la derrota 0-3 en el clásico frente a #Talleres .

Rubén Forestello (San Martín de Tucumán)

Christian Ledesma (Tigre)

Claudio Biaggio (San Lorenzo)

Walter Coyette dos veces (San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán)

Walter Coyette incineró a futbolistas de San Martín de Tucumán "No me voy por los malos resultados o un capricho, me voy porque algunos jugadores del plantel no coinciden con mi idea", soltó el Gato tras su salida del Santo tucumano.

Juan Pablo Pumpido (Patronato)

Alfredo Berti (Argentinos)

Ezequiel Carboni dos veces (Lanús y Argentinos)

Eduardo Domínguez (Colón)

Guillermo Barros Schelotto (Boca)

"Me quiero ir en paz. Le agradezco al hincha de Boca como me trató. Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Hoy no quiero tener razón, solo quiero irme en paz con los hinchas". Guillermo Barros Schelotto en su despedida de Boca.