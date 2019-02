Tras la derrota frente a Vélez, Marcelo Gómez dejaría de ser DT del Tomba

COMPARTIDOS: 0

Este sábado Godoy Cruz cayó derrotado frente a Vélez Sarsfield, por 2 a 0, en el Malvinas Argentinas. Este resultado habría sido suficiente para que el entrenador del Tomba, Marcelo Gómez, deje su cargo al mando del equipo.

La era Gómez en el Expreso no fue la esperada y los resultados no acompañaron como tampoco el nivel futbolístico. En el juego ante el Fortín los hinchas se mostraron muy disgustados con las ideas del "Negro" al advertir que el goleador de Godoy Cruz, Santiago García, no fue titular y comenzó el encuentro en el banco.

Como entrenador del conjunto mendocino Gabriel Gómez dirigió 6 partidos de los cuales ganó 1 (San Martín de Tucumán) y perdió 5 (Lanús, River Plate, Boca Juniors, Racing y Vélez).

Si bien falta el anuncio oficial del club, la dirigencia del Bodeguero le habría comunicado la decisión al DT y ya se barajan algunos nombres para su reemplazo. En principio, la dupla Oldrá-Patalano estarpían en el banco de suplentes el próximo sábado en San Juan.

Marcelo Gómez discutió con un socio

Una particular situación se vivió en la conferencia de prensa que el entrenador de Godoy Cruz, Marcelo Gómez, brindó post derrota con Vélez Sarsfield.

Un socio del club se coló entre los periodistas y una vez finalizada la charla con los medios, el fanático le expresó su malestar al DT y le dijo: "le pido que renuncie porque sos un desastre y no sabes nada. Le estás haciendo daño a un club grande".

Frente a la incómoda situación Gómez le respondió "no coincido, no coincido".