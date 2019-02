Mendoza será la primera provincia en tener un Censo de Arbolado Público

COMPARTIDOS: 0

Recientemente la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial -a través UNICIPIO- logró la manifestación de interés de su licitación del Censo de Arbolado Público, sin precedentes en Argentina porque incluye un sistema georeferenciado, relevamiento de imágenes terrestres y aéreas y procesos digitales similares a las de una aplicación de avanzada. También fue aprobada la adquisición de una serie de equipamiento y recursos informáticos para dar solución a viejos problemas del arbolado en el Área Metropolitana.

Estos avances forman parte del Proyecto de Recuperación y Refuncionalización del Arbolado Urbano para el Área Metropolitana de Mendoza, una iniciativa cubierta por el Programa DAMI II del Ministerio del Interior de Nación. El mismo es un completo trabajo que incluye contribuciones inéditas para mejorar 5 grandes aspectos del arbolado urbano y fue fruto de un arduo trabajo conjunto de especialistas en botánica, informática y economía.

Esta manifestación de interés del proceso licitatorio tiene por objetivo convocar –con alcance nacional- a todas las empresas que posean injerencia y capacidades para efectuar censos con aplicaciones digitales. Vale decir, una aplicación que registre el estado actual del arbolado público del área metropolitana pero con posibilidades de ir cargándole toda la información actualizada, de podas, erradicaciones, renovaciones, etc. Esto permitirá disponer de información dinámica permanente del estado del arbolado urbano en tiempo real.

Esta primera etapa licitatoria del Censo de Arbolado Público contempla 25 días hábiles para la captación de las empresas oferentes para posteriormente poder efectuar la selección basada con criterio de calidad y costo.

El presupuesto asignado para el mismo es de 910 millones de dólares.- pero cabe aclarar dentro de este Proyecto de Recuperación y Refuncionalización del Arbolado Urbano para el Área Metropolitana de Mendoza, ya fueron aprobados los otros componentes del mismo: U$S 1.000.000.- serán destinados a mejoras del vivero provincial (cierre perimetral) y permeabilización de 85 km de acequias; U$S 765.000.- para la adquisición de equipamiento forestal (7 destoconadoras y 1 tractor); y por último, se asignan U$S 20.000.- para equipamiento informático.

Lo interesante de la sostenibilidad de este proyecto es que hasta el momento cuenta con financiamiento de tipo “escalable”, lo cual significa que a medida que se cumplen los objetivos, es posible a futuro ir ampliando nuevos aspectos o territorios no alcanzados por los actuales fondos.

Sobre el proyecto

El primer componente de este proyecto es el Fortalecimiento institucional a través de la creación de la Mesa de Gestión del Arbolado Público, cuyo objetivo principal es acordar políticas de desarrollo de arbolado urbano en las jurisdicciones municipales que integran el área metropolitana (UNICIPIO). Se propone que esta Mesa de Gestión esté conformada por la Secretaría de Ambiente -a través de la DRNR, UNICIPIO-, los 7 municipios del Área Metropolitana de Mendoza y el Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público.

Otra de las facetas del trabajo es el Diseño e implementación de un sistema de información y gestión del arbolado púbico urbano viario metropolitano que incluye un Censo Arbolado Urbano como base de planificación y de gestión del arbolado público. Este componente incluye un trabajo de relevamiento mediante modernos métodos que incluye GPS, cámaras digitales por tierra y drones. Incluye una app para que los 7 municipios puedan actualizar permanentemente la información.

El tercer componente de este trabajo, es la Refuncionalización de viveros provinciales y fortalecimiento institucional para la actuación interjurisdiccional en el sistema de Arbolado Público Urbano con una meta de replante de 25.000 plantas anuales de especies según un «Plan Integral de Forestación y Reforestación de todo el UNICIPIO.

El cuarto gran aporte de este trabajo involucra la Adquisición de equipamiento para el manejo del Arbolado Urbano del Área Metropolitana Mendoza: 7 destoconadoras para los municipios y para el Departamento de Forestación de la DRNR y 1 tractor viñatero-frutero para Lavalle.

Y por último este proyecto incluye un tema relevante como la Permeabilización de acequias de riego con el fin de lograr mayor disponibilidad e infiltración de agua. El mismo fue concebido para paliar problemas históricos de impermeabilización de cunetas que deteriora al forestal por estrés hídrico. Asimismo se propone un fondo de acequia semipermeable con perforaciones normalizada para el correcto riego del arbolado.