Romina Fernández, Reina de General Alvear

Romina a está a punto de cumplir sus 21 años y es seguro que será un festejo diferente, ya que la joven –que confiesa haber tenido una vida tranquila y rutinaria– se convirtió en el inicio de este 2019 en la flamante reina de la Vendimia de General Alvear y desde ese momento su vida cambió para siempre.

La niña que jugó en el patio la escuela Carlos María de Alvear y luego atravesó su adolescencia en el instituto San Antonio, hoy estudia Abogacía en la Universidad Siglo XXI.

Dice que si bien eligió esa carrera no muy convencida y con la modalidad a distancia, porque en su departamento la oferta universitaria en carreras de grado no es muy amplia, hoy está fascinada con los contenidos y ya se imagina litigando en casos de familia.

Romina ama a los animales y asegura que son lo que más le gusta en el mundo y así lo refleja en su casa, donde tiene seis gatos y cuatro perros, todos rescatados de la calle. “Son mi cable a tierra”, dice, y agrega que divide su tiempo entre el entrenamiento funcional y la natación.

La separación de sus padres marcó un antes y un después en su vida, pero a diferencia de lo que sucede en muchas familias, en el caso de Romi esa decisión fue lo más acertado: “Ahora ellos se llevan mucho mejor y es mucho más lindo vivir así. Se ayudan y además comparten la profesión, ya que ambos son taxistas”.

“Mi mamá es la única taxista mujer de Alvear”, cuenta la reina, orgullosa de su mamá Mónica, a quien le admira la fuerza para salir adelante, para trabajar y dar la vida por sus hijas.

“Se lo agradezco y no sé cómo podría pagarle todo lo que hace por nosotras”, expresa con admiración.

Un amor ‘de película’

Su abuelo Antonio merece un párrafo aparte en su vida, no solo porque para ella es sinónimo de Vendimia, porque a pesar de su edad y, sin necesidad de hacerlo, va todos los días a recorrer la finca, sino también porque ha relegado muchas de las cosas que le gustan, como las actividades de Vendimia, solo para cuidar y acompañar a su esposa, que padece mal de Alzheimer.

A la joven le brillan los ojos cuando cuenta que no puede creer “que exista amor más grande después de tantos años juntos; por eso ellos me dan esperanza”, sintetiza con enorme orgullo por sus abuelos y su gran historia de amor.

Romina conoce el trabajo de la tierra desde pequeña, ama la Vendimia, pero aún así por momentos la invade el temor de no cumplir con todas las expectativas de los habitantes de Alvear. “Me da mucho miedo dejarlos mal o estar mal informada, quiero que estén orgullosos de mí como representante”, dice, y suma dos deseos: “Quiero recibirme y siempre tener trabajo, porque me gusta mucho trabajar, tener mi plata y no tener que pedirle a mis padres”, explica la reina que trabajó como niñera y también en la vinería de unos amigos, donde no solo aprendió sobre vinos, sino que también eligió sus preferidos: “el malbec y el rosado dulce”.

El Juncalito, un lugar precioso

“Vendimia es una tradición que pasa de generación en generación”, considera, y cuenta con orgullo que El Juncalito, paraje al que representó, es uno de los lugares preciosos que tiene su General Alvear, un espacio que si bien está muy cerca de la ciudad, tiene un verde incomparable, donde el contacto con la naturaleza es lo primordial.

Una pequeña comunidad que trabajó mucho y celebró que Romina ganara la corona departamental, algo que esperaron con ansias durante 27 años.

Fue coronada tras el espectáculo que tuvo por título Origen, y el hilo argumental hizo honor al nombre buscando a través de la recuperación de las raíces la unión del pueblo para salir todos juntos adelante.

Precisamente, “salir adelante” es la frase que se repite a lo largo de la charla con Romina, y no solo cuando habla de la Vendimia o del trabajo, sino también cuando se refiere a las mujeres.

“Unidas, estamos revolucionando todo, por eso no hay que bajar los brazos, no hay que dejar de luchar para salir adelante”, dice, y explica que fue su mamá quien le enseño a hacer valer sus derechos. “En casa nuestra mamá es pilar de la familia”, asegura, y quizás por esto considera que ningún rol está por encima del otro, que ambos, tanto el hombre como la mujer, son necesarios y complementarios.

Pero reconoce que le preocupan un poco los fanatismos que ve en la sociedad actual, entendiendo que “la educación es la única herramienta para avanzar y dejar de lado los viejos conceptos, pero también los fanatismos”.

“Han pasado tantos años sin respetar la opinión de los demás, que en eso tenemos que trabajar”, afirma convencida.

“Solo hago lo que está a mi alcance”

A pocos días de haber sido electa, Romina tiene muchas ideas para desarrollar durante su reinado, pero quizás una de las que más la desvela tiene que ver con la importancia del trabajo del agricultor, una actividad desconocida para muchos niños y jóvenes.

Por eso le gustaría organizar charlas en las escuelas con la finalidad de “darle visibilidad al trabajo que hacen tantos hombres y mujeres poniéndole el corazón a la tierra de sol a sol y pese a las inclemencias climáticas”.

“Yo no hago cosas que los demás no puedan hacer, hago lo que está a mi alcance”, responde cada vez que alguien que la conoce elogia su trabajo de rescate de animales.

Al respecto explica que “hay gente que hace cosas que son realmente admirables” sobre el mismo tema, y que lo de ella “es simplemente algo que cualquiera puede hacer”.

Considera que durante su reinado podría hacer algo más por todos los animales callejeros, porque si bien no es muy asidua a publicar en redes sociales y se siente un poco incómoda con ello, ahora tiene más visibilidad y desea ocuparla para hacer cosas que sean útiles. “Quiero que me recuerden como alguien que hizo algo bueno por mi amado General Alvear”, concluye, agradeciendo todo el cariño, el respeto y el amor de su pueblo.

Así es Romina

Edad : 20 años.

: 20 años. Color de cabello : rubio.

: rubio. Color de ojos : verdes.

: verdes. Estudios : cursa Abogacía.

: cursa Abogacía. Representó a: El Juncalito.

