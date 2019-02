Vecinos del barrio San Ignacio están sin agua desde diciembre

Los vecinos del barrio San Ignacio, de Godoy Cruz, vienen lidiando con una situación tan compleja e incómoda como lo es la falta de agua.

Desde diciembre del año pasado que los residentes ha intentado, a través de denuncias a AYSAM, solucionar este grave problema, pero no han obtenido respuestas positivas.

Los ciudadanos afirman que hay viviendas en donde la situación es verdaderamente insostenible, como el caso de Mónica, quien tiene a su papá con internación domiciliaria y necesita higienizarlo 6 veces por día.

Otro de los vecinos aseguró que realizó 11 reclamos, en donde la respuesta por parte de AYSAM fue que enviarían inspectores al lugar para medir la presión del agua, pero hasta el momento nadie se hizo presente.

“Yo pago 1100 pesos de boleta de agua, pero en el mes de enero he tenido muy poca presión. Yo tengo algo de suerte porque en mi casa el tanque por lo menos se llenaba 20 centímetro de agua y con eso me ponía feliz. Nos bañábamos arrodillados, porque no alcanza la presión para salir por la flor de la ducha. Uno se empieza a acostumbrar a eso y se pone feliz por tener un poquito de agua. El tema es que el servicio no lo tenemos y seguimos pagando”, dijo otro

Al consultarles si el EPAS ha intervenido, la gente aseveró: “Sí. Tenemos notas de todos los vecinos firmadas. Pasó el señor del EPAS y nos dijo que siguiéramos presentando notas porque la empresa lo que tiene que hacer es responder con obras y es lo que no está haciendo”.

Para poder lavar los alimentos, bañarse, llenar la mochila de los sanitarios o simplemente consumir, los habitantes deben trasladarse dos cuadras y llevar con baldes agua hasta sus respectivos hogares.

Alejandra, otra de las personas afectadas por la problemático, explicó su situación al El Ciudadano

Desde Aysam aseguraron que esta tarde solucionarán el problema a esta zona de Godoy Cruz.