Subió la cantidad de docentes por alumno, pero la calidad no mejora

Los debates sobre la educación, su calidad y el modo en que se imparte suelen estar teñidos de intereses que poco suman a la hora de buscar la excelencia, o por lo menos, el alto nivel. Parece que siempre el tema se agota en sueldos y presupuestos, pero lejos se está de resultados que justifiquen la inversión y, sobre todo, aseguren a los jóvenes un futuro mejor, que es la razón de fondo del sistema.

Un reciente trabajo elaborado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina, de la Universidad de Belgrano, arrojó cifras que dejan mucho por analizar. En términos generales, marca para el período 2003/2017 cómo en el Nivel Primario ha disminuido la cantidad de alumnos en las escuelas públicas, frente a un considerable aumento de la cantidad de docentes. De 2003 hasta 2017, las escuelas perdieron un 6% de alumnos, mientras que ahora hay 19% más de maestros. En 2003 se habían anotado 3.747.747 alumnos, mientras que en 2017 fueron 3.511.648. Mientras tanto, en el mismo período el sistema público ganó 46.624 cargos docentes.

Esto hace que, en cifras netas, nuestro país se ubique hoy como uno de los países con menos alumnos por docentes. Hay en promedio 12 alumnos por maestro, mientras que en países como Australia, Japón, Holanda y Corea son 17; En Rusia, el Reino Unido y Francia, 20; en Brasil y Chile 21; en Colombia 24 y en México 27.

Los porcentajes, como ilustra el cuadro adjunto, varían mucho de acuerdo a las provincias. Además, en cuanto a la pérdida de alumnos a nivel nacional, se ve un leve repunte desde 2015.

Alieto Guadagni, director del Centro de estudios y responsable del trabajo, señaló que “de 2003 a 2017 la Argentina subió la inversión en educación y la llevó a más del 5% del PBI; pero los salarios docentes son los más bajos del mundo. Lo primero que podemos concluir, entonces, es que las provincias expandieron el gasto público en cargos docentes pero no en sueldos”.

Los números para el caso de Mendoza muestran algunas particularidades. Mientras que el número de alumnos en las escuelas primarias públicas no se redujo, sino que aumentó en un 6%, el plantel docente creció en mucha mayor proporción. Entre 2003 y 2017 aumentó un 26%.

Hay provincias con números mucho más llamativos, como el caso de Tierra del Fuego, que aumentó su plantel en un 61%, cuando los alumnos aumentaron solo el 4%. En la otra punta, Buenos Aires solo amplió en un 2% su plantel docente.

De acuerdo al Relevamiento Anual 2017, por cada 14 alumnos de primaria hay un cargo docentes, pero a la hora de considerar solamente a los docentes que se encuentran al frente de un curso, que son el 80% del total, hay un cargo por cada 18 chicos. En ese año había 188.787 estudiantes de primaria, mientras que el total de docentes al frente de un curso eran 10.736.

Algo más que números

Para sumar una mirada experta a estas cifras que parecen indicar avances que no se condicen con la realidad que se percibe día a día –el fracaso educativo es notable, y se demuestra claramente, por ejemplo, en los ingresos universitarios–, El Ciudadano consultó al especialista Alejandro Castro Santander, quien arrancó con una aclaración necesaria: “Nosotros tenemos el problema de los docentes con licencias, en una planta funcional tenemos duplicados los cargos, por ejemplo”, dejando en claro que la estadística es completamente mentirosa al no considerar el punto.

De todos modos, dejó la salvedad de que “en el caso de Mendoza eso bajó, y bajó ‘de prepo’ por el ítem Aula. Se atenúo, pero no se solucionó, porque es notable la cantidad de licencias que hay, sobre todo las psiquiátricas que son de largo alcance”.

Sobre el estudio en concreto, agregó: “Uno de los indicadores, pero no el más importante, en cuanto a la calidad educativa es esto que llamamos la “ratio docente alumno”. Recuerdo que la UNESCO, desde hace unos cuantos años, hablaba de 25 chicos por docente; hoy se está hablando de 17, que sería la cifra más o menos para hablar de calidad educativa”, resaltando que “lo más importante es la calidad del docente. Hay un dicho que dice: “el sistema educativo no puede ser de calidad sin calidad en los docentes”, y es así, vos podés tener un docente ante 40 alumnos que va a quedar estresado, pero va a dar todo de sí para que esos alumnos aprendan, y tenés otro con 15 alumnos que no sabe qué hacer”.

A la hora de plantear soluciones, Castro Santander afirma: “Si uno quiere sincerar el sistema, si quiere priorizar la calidad educativa, evidentemente hay que bajar el número de alumnos por docente, sin ninguna duda”, pero hace foco en otro tema que nunca parece posible, al menos en el actual contexto: “Uno de los temas fundamentales para hablar de calidad educativa es la evaluación docente. En cualquier sistema vos tenés que evaluar a todas las partes, y acá el único evaluado siempre es el alumno”.

Pero el tema de la evaluación no se detiene ahí. El especialista agregó: “Ahora, como te digo, habría que evaluar a los docentes, pero también habría que evaluar a los funcionarios, absolutamente a todo el sistema”, dejando en claro que los problemas están muy lejos de explicarse por los números.

Vale recordar que este pedagogo trabaja desde hace años, e incluso tiene numerosas obras publicadas al respecto y ponencias en congresos de diferentes partes del mundo, sobre la convivencia escolar. Alguna vez ha dicho que en la escuela deberían comenzar a considerarse los aspectos más blandos que hacen a lo afectivo, a lo emocional, que no entraron nunca.

Según su visión, si no se trabaja con valores, con las emociones desde muy temprano y junto con la familia, no se contribuye a la formación del ciudadano que la sociedad necesita. Por eso también es crítico de aquellas demandas sociales muy notorias, como inseguridad, corrupción, y sostiene que con todo eso se mejora con educación.

Por lo pronto, las cosas no parecen ir por el camino correcto.