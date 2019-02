COMPARTIDOS: 0

La novela de Ricardo Centurión parece seguir sumando capítulos. El actual jugador de Racing se encuentra separado del plantel profesional y por tal motivo se entrena con la reserva. Sin embargo, las horas de Ricky en la Academia parecen estar contadas y es por eso que, otra vez, cobró fuerza el rumor que lo vincula con Godoy Cruz para disputar la Copa Libertadores de Ámerica.

"Centu" genera amores y odios. Como futbolista supo ganarse el cariño de la mitad de Avellaneda y también del pueblo Xeneize. No obstante, sus muchos actos de indisciplina tanto dentro de una cancha de fútbol como fuera, hacen que su habilidad con la pelota con los pies pase a un segundo plano.

A continuación te mostramos "las dos caras" de Centurión:

- 5 de septiembre de 2016, el jugador estuvo involucrado en un choque múltiple en la localidad de Avellaneda, más precisamente en la zona conocida como "los siete puentes" detrás del estadio de Independiente. Tras el accidente, los testigos señalaron que huyó del lugar y, finalmente, terminó imputado por la Justicia por lesiones múltiples.

-15 de febrero de 2017, se filtra un video donde se lo ve a Centurión siendo separado por sus compañeros de equipo para evitar aparentemente una pelea con otro miembro del plantel. El hecho fue en el hotel Costa Galana de Mar de Plata, lugar donde Boca concentró durante la pretemporada.

- 23 de mayo de 2017, Melisa Tozzi, ex pareja del futbolista, denunció al delantero por violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Quilmes, debido a presuntas agresiones y amenazas que recibió del jugador.

- Escándalo en redes sociales: Ricardo volvió a copar las tapas de los diarios con una noticia negativa. Se filtró una foto suya sosteniendo un arma junto a una pileta.

- Problemas en un boliche: nuevo escándalo en la noche de Buenos Aires, en este caso en un boliche de Lanús. Un joven identificado como Fabián declaró que fue agredido por uno de los amigos jugador, luego de que intentara acercarse al grupo para pedirle una foto al futbolista. Las autoridades de la discoteca decidieron sacarlo, según el relato del denunciante, y todo continúo a la salida cuando el jugador de Boca se retiró del lugar, esto habría sido alrededor de las siete de la mañana.

-19 de marzo de 2018, pasó un semáforo en rojo y se negó a hacerse un control de alcoholemia. No lo detuvieron pero tuvo que dejar su auto.

- Ausente sin aviso: el futbolista no se hizo presente en la práctica de la Academia y fue el presidente, Víctor Blanco, quien explicó lo sucedido "Centurión tomó demasiado y no fue al entrenamiento del sábado como debía. Tiene que tomar conciencia y cuidar su imagen, tiene obligaciones que cumplir. Las adicciones son adicciones, hay que ser responsable. Si tomás o te acostás tarde, al otro día no rendís. Centurión cometió un error. Pasará a la parte de legales para ver la sanción que le corresponde. Él es jugador de Racing todo el día y toda la noche".

- 10 de febrero de 2019, Racing perdía 2 a 0 ante River y Eduardo Coudet decide mandarlo a la cancha. El jugador acusa al entrenador hacerlo entrar para ser insultado por los hinchas millonarios. Tras un cruce de palabras entre ambos, Centurión se lo saca de encima con un empujón. Esto derivó en la separación de Ricardo del plantel profesional de la Academia.

Más allá de todos estos actos de indisciplina, dentro de una cancha de fútbol ha mostrado muchas cosas interesantes y es, sin duda alguna, uno de los futbolistas más desequilibrantes que tiene la Superliga. Aquí algunos datos sobre su carrera:

Centurión comenzó su carrera en el Racing Club de Avellaneda, debutando con el primer equipo el 7 de mayo de 2012 con 19 años en una derrota por 4 a 2 ante el Atlético Rafaela en el Torneo Clausura 2012. Fue el técnico Luis Zubeldía quien lo ascendió de la reserva y lo puso como titular, y mantuvo su puesto durante el Torneo Inicial de ese mismo año, donde marcó su primer gol en la segunda fecha contra Argentinos Juniors en la Paternal en una victoria 2-0.

En el mismo torneo, se ganaría el cariño de la afición de Racing por su gran actuación ante su clásico rival, Indepediente, por la 3° fecha, donde le dio una asistencia a Pepe Sand para marcar el segundo gol y lograr la victoria.

Por sus grandes actuaciones en Racing, fue convocado para la Selección Argentina sub-20 que luchaba clasificar al Mundial. Sin embargo, quedó eliminado pronto y sufrió una lesión en su tobillo que trabó una posible transferencia a un club de Rusia.

En Agosto de 2013 pasó al Genoa de Italia, donde jugó muy pocos partidos y tuvo nula participación durante el campeonato italiano, por lo que rescindió su contrato y regresó hacia Argentina.

A mediados de 2014 regresó a Racing, donde fue dirigido por Diego Cocca. Fue clave en la obtención del título, con una asistencia a Diego Milito en el clásico contra Independiente en la 5° fecha, y con goles ante Lanús en la fecha siguiente, ante Vélez en la 16° fecha y frente a Godoy Cruz, con el que le dió el triunfo por 1 a 0 a los de Avellaneda para que se consagrase campeón del Torneo Transición 2014, luego de 13 años de su último campeonato.

Tras un breve paso por el San Pablo de Brasil, llega a préstamos a Boca donde se transformaría en una pieza clave para el equipo de Guillermo Barros Schelotto en la obtención del torneo 2016/17.

A mediados de enero de 2018 se confirmó el regreso de Centurión a Racing Club a cambio de 4 millones de euros por el 70% del pase, firma contrato por 4 años (el 30% restante ya pertenecía al club académico).La academia se queda con el 100% del pase del jugador. En total en Racing, de manera oficial, le convirtió goles a: Club Atlético Unión (2), Godoy Cruz de Mendoza (2), Defensa y Justicia (2), Lanús (2), Vélez Sarfield (2), Patronato (1), Olimpo de Bahia Blanca (1), Belgrano de Córdoba (1), Vasco da Gama (1), Cruzeiro (1), Argentinos Juniors (1), Quilmes (1), Gimnasia de La Plata (1), Talleres (1).

En su carrera, tiene un total de 215 partidos disputados. Ha convertido 36 goles y dado 29 asistencias.