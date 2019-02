El "Loco" Julio cumple 79 años: un amor eterno entre el Tomba y el hincha Nº 1

COMPARTIDOS: 0

"El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de dios… pero hay una cosa que no puede cambiar… no puede cambiar de pasión" es lo que decía Guillermo Francella, interpretando a Sandoval en El Secreto de sus ojos.

Y vaya si no tenía razón... hay cosas que la pasión no puede controlar ni cambiar y tampoco evitar que hagamos verdaderas locuras por los colores y el club que amamos.

Por otro lado, Enrique Santos Discépolo dejaba una inolvidable frase que quedó en la memoria y retina de cada espectador que pudo ver la película "El hincha": "¿Qué sería del club sin el hincha?, el hincha es el alma de los colores, el hincha es ese que no se ve, el hincha da todo sin esperar nada, eso es el hincha". Estas podrían ser descripciones que se aproximen a la realidad que les vengo a contar pero dudo que alcance.

Porque esta pasión encarnada en una persona sobrepasa los límites posibles e imaginables... Hoy no es un día más para el mundo Tomba... Hoy cumple años Julio Roque Pérez aunque para el pueblo y la "monada" como, dice el relator de fútbol Walter Saavedra, es simplemente el “Loco” Julio. Por si no conoces a este enorme personaje de esta linda historia, acá te cuento de quién estamos hablando.

¿Quién es el "Loco" Julio?

Julio Roque Pérez, más conocido como el "Loco" Julio, es un hincha emblemático del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba que nació en el año 1940 , el número 1 y el más famoso de todos. Amado, querido y admirado por sus hinchas, se ganó todo el cariño y respeto del pueblo bodeguero por hacer una de las mayores locuras que un fanático podría hacer.

Cuando este señor tenía 15 años tuvo la suerte de ganarse la Lotería de San Juan pero lejos de decidir quedarse con el dinero y disfrutar de su premio, optó por hacer una de sus tantas locuras que tiene en su vida. Se trasladó junto a la Policía para buscar el premio, debido a que no sabe leer ni escribir y así como lo recibió lo regaló al Expreso. Donación que terminó en la construcción de una de las tribunas del estadio Feliciano Gambarte y también parte de la luminaria del estadio.

Una locura de tantas del "Loco" Julio

En una ocasión el Loco Julio contó como experiencia la oportunidad que le tocó vivir y ser protagonista cuando Godoy Cruz enfrentó al Santos de Pelé en el año 1964. En esa oportunidad, Julio relató que "le sacaron una tarjeta roja a un jugador de Godoy Cruz, me metí a la cancha y le pegue al árbitro Coresa, por eso Coresa no quiere venir más a dirigir acá”. Esta junto a otras tantas son experiencias que Roque guardará en su cajón de los recuerdos que lleva en su corazón azul y blanco.

El hincha que homenajeó al "Loco" Julio

Como te comenté más arriba este señor es querido, amado y adorado por todos los hinchas del Tomba, cuando va por la calle la gente le pide fotos y autógrafos y las familias bodegueras le cuentan a sus pequeños la gran figura emblemática que representa.

Tal es así que un hincha fanático de Godoy Cruz, Matías Chiofalo, decidió hacerle un homenaje por su cumpleaños y tomó algunas fotografías que tienen todo un significado para la historia del club.

Matías habló con El Ciudadano y nos comentó que "he sido hincha de Godoy Cruz durante toda la vida" y al hablar de su vínculo tanto con el club como con el "Loco" el fanático expresó que "me fui hace 6 años a vivir a Barcelona y en esta vuelta me encontré con toda esta gente mía de Godoy Cruz. Apenas llegué pregunté por el Loco y me comentaron el estado de él, que había estado un poco complicado de salud pero que ahora está en un hogar muy bien cuidado por un grupo de hinchas."

Respecto a cómo surgió la idea de hacerle una sesión de fotos y hacerle este regalo, el joven comentó emocionado: "le comenté a los chicos que están con él que quería hacerle algunos retratos al Loco adentro del club. Así surgieron las fotos con el fondo del tanque, parte emblemática del club, y hacer otra con un desenfoque de la tribuna y él, que fue la que se construyó cuando ganó la lotería y donó el dinero".

"Profesionalmente hablando teniendo esta llegada hasta él quise dejar retratado la historia del hincha más emblemático del club, con todo lo que significa para el pueblo Tombino" sostuvo Chiofalo.

Sin dudas que el 21 de febrero de todos los tiempos será una fecha inolvidable para el mundo Tomba y para Julio Roque Pérez, o el "Loco" para su gente, marcará que ese día pero de 1940 nació el hincha número 1 oficial del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

Como se utiliza en algunas cargadas del folclore del fútbol "que la cuenten como quieran" pero al "Loco" lo llevan adentro del corazón... Feliz cumpleaños maestro.