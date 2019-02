COMPARTIDOS: 0

Uno de los lugares más elegidos por mendocinos y turistas es, sin duda, el embalse Potrerillos. Sin que el clima sea un factor condicionante, a diario alberga a cientos de personas. Lo cierto es que, si bien es uno de los espacios públicos más lindos de Mendoza, no todos se dedican a disfrutar sin contaminar.

Hace días, a través de las redes sociales, surgió una nueva convocatoria de voluntarios para la limpieza del dique. "Tengo pensado iniciar una campaña para ir a limpiar nuestro querido Dique Potrerillos... Para fijar una fecha, quiero saber si la gente se copa con la idea. ¡Seamos muchos! Y que se difunda la movida", decía el primer mensaje entusiasta que colgaba en su historia de Instagram, Gonzalo Quiroga.

Gonza tiene 19 años y se vio motivado a gestionar esto por el solo hecho de ver impactantes publicaciones sobre la contaminación ambiental. "Las imágenes eran de otros países, como Colombia, México, sobre la isla de plástico en el Océano Pacífico y eran todas imágenes muy feas donde mostraban la realidad, todo lo que está pasando. No me gusto ver eso, me dio impotencia y pensé en que no quería ni quiero que pase eso, que lleguemos a ese extremo en el lugar donde vivimos", comentó el joven a El Ciudadano.

Al ver esos lugares tan lejos de su alcance, decidió empezar desde su lugar. Para Gonza, es fundamental llegar a algún lugar "donde podamos ir y hacer el cambio". Al contar con el apoyo de sus amigos y su novia, decidió "largarse" al mundo de las redes sociales, y hacer de esto algo masivo.

Luego de contar su idea, Gonzalo hizo una encuesta para ver qué tan viable podía volverse su pequeño gran aporte. Las cifras jugaron a favor: el 91% de sus seguidores se sumaron al movimiento. "Como se prendió mucha gente decidimos fijar fecha y horario para ya lanzarla de manera más oficial y que se pueda difundir", agregó el joven que, hasta el momento, alcanzó todos tus objetivos.

"Siempre que vamos al dique encontramos basura por todos lados y es feo, nos pone mal", confesó. Rápidamente, por el alcance de la publicación, Gonza fue contactado por la secretaría de Ambiente para involucrarse en la causa. "Me dijeron que contamos con su apoyo y que iban a hacer lo posible para darnos una mano con bolsas, guantes e iban a ver si con el transporte también", finalizó.

Como él, todos podemos empezar aportando desde nuestro lugar. Si te querés sumar a la limpieza del embalse, la cita es el próximo sábado 2 de marzo, a las 15.30, en el container. Importante: llevar bolsa de consorcio.