Donald Trump: "Quiero tecnología 5G y 6G, lo antes posible"

Donald Trump llamó a las empresas estadounidenses a intensificar el desarrollo de la tecnología 5G y 6G en el país para no perder terreno frente a otros países que han progresado significativamente en la carrera hacia este objetivo.

"Quiero tecnología 5G, e incluso 6G, en los Estados Unidos lo antes posible. Es mucho más potente, rápido e inteligente que el sistema actual. Las empresas estadounidenses deben intensificar sus esfuerzos o se quedarán atrás", tuiteó el presidente de los Estados Unidos.

El primer mandatario también afirmó que no estaba dispuesto a bloquear a las empresas extranjeras del mercado estadounidense para lograr su objetivo. "No hay razón para que nos quedemos atrás en algo que es tan obviamente el futuro. ¡Quiero que los Estados Unidos ganen a través de la competencia, no bloqueando tecnologías actualmente más avanzadas. Siempre debemos ser líderes en todo lo que hacemos, especialmente cuando se trata del apasionante mundo de la tecnología!", agregó Trump.

Las declaraciones en Twitter no dejaron en claro si Trump tenía la intención de prohibir a las empresas chinas a participar del desarrollo de las redes 5G en los Estados Unidos, una decisión que ya ha sido tomada por varios países europeos. Sin embargo, su sugerencia de que quiere lograr este objetivo a través de la competencia parece implicar lo contrario.

En los últimos meses el gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para bloquear la expansión de Huawei -líder en el desarrollo de 5G- en las jurisdicciones de sus países aliados alegando preocupaciones respecto a la seguridad nacional.