Podría no pasar el fondo anticíclico en diputados por la dura postura del PJ

En la sesión de hoy de la Cámara baja del Poder Legislativo, podría cerrarse la posibilidad de respuesta propuesta por el Gobierno provincial a la crisis del sector vitivinícola mendocino. Es que, a la negativa anunciada por Unidad Ciudadana se acoplaría el otro sector de legisladores justicialistas y no se obtendrían los dos tercios que se necesitan para la media sanción del proyecto oficial.

Las últimas horas de este miércoles fueron de muchas deliberaciones, pero también de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Esta última, con un justicialismo que se abroqueló en la negativa a tratar el proyecto que intenta dar soluciones a los productores vitivinícolas. Oposición que sienta el ‘no’, por el tema de la deuda que dejaría la Administración de Alfredo Cornejo.

Ante esto salió a responder, en forma virulenta, el presidente del bloque de Diputados del Frente Cambia Mendoza, César Biffi: “El Gobierno quiere resolver este problema y lo quiere hacer para este año que queda de mandato de Alfredo Cornejo y para los años venideros. Con instrumentos que permitan darle estabilidad a la política vinculada con el sector vitivinícola”.

Consultado sobre la acusación del PJ donde aseguran que Cornejo quiere tratar la deuda con la crisis de la vitivinicultura, el diputado respondió: “Me parece que la oposición está en modo electoral, por lo que todo lo que sea propuesto por el Gobierno o intente hacer, la oposición lo rechazará, desaprobará y le hará la vida imposible. En la crisis de la vitivinicultura, donde hablamos de muchos productores y muchos trabajadores, se debe reconocer que es un sector muy importante de nuestra economía”.



Momento de ayudar y no de entorpecer

Al dar mayores detalles del proyecto oficial, Biffi recordó: “Significa que la Provincia debe conseguir financiamiento por $1.000 millones por año, todo destinado a resolver los desequilibrios que tiene hoy básicamente el sector vitivinícola. Crisis que se repite en determinados ciclos, por eso, el proyecto intenta que el Estado provincial con sus instrumentos como Mendoza Fiduciaria, Fondo para la Transformación y el Crecimiento y Cuyo Aval se implementen medidas destinadas a sostener el precio del vino, comprar uva, alentar las exportaciones (con excedentes que se estiman en 300 millones de litros). Esto último, con el detalle que en el mercado interno el precio del vino baje”.

Basándose en lo antes mencionado, el presidente del bloque de Diputados enfatizó: “Por eso consideramos que es momento de ayudar no de entorpecer el camino. Por lo que pedirle al Gobierno que reasigne partidas para ayudar a la vitivinicultura es lavarse las manos. El Gobierno tiene ya, obviamente, tareas y otros sectores que proteger, que cuidar la salud y la educación o hacer obra pública. Por eso, decir públicamente que se destine de los recursos del Estado para sostener al sector vitivinícola, eso es nada; es ni siquiera una propuesta. Me parece que es el momento de sentarse a discutir seriamente y no veo que lo esté haciendo la oposición. Su posición es cerrada, de obstrucción y repetitiva como en los últimos tiempos, como con el Presupuesto y lo es ahora. Algo que consecuentemente no resuelve el problema del sector vitivinícola, que, demás está decir, es muy severo”.

Mendoza tendrá que implementar restricciones presupuestarias

Cuando El Ciudadano le preguntó sobre los votos para la media sanción, Biffi reconoció: “Lo queremos tratar este miércoles y el Partido Demócrata se ha comprometido a apoyar. Porque la crisis es ahora y por eso es en forma urgente. El Gobierno ha ordenado un operativo de compra de uva de aproximadamente $300 millones, como ya reflejará la página oficial de Mendoza Fiduciaria. Para esta urgente movida necesitamos los dos tercios de la Cámara que son 32 votos positivos de los 48. El bloque oficial solo reúne 25 y si no nos acompaña la oposición no tendremos, o mejor dicho, la vitivinicultura no tendrá fondo anticíclico. Por lo que será una decisión de la oposición y nosotros tendremos que actuar y resolver. Como ya lo ha hecho este Gobierno en otras oportunidades, como por ejemplo, el año pasado cuando no nos querían aprobar el Presupuesto. Queda claro que el PEP tendrá que hacer restricciones presupuestarias de otros gastos, que podría traducirse en menos salud, menos educación, menos vivienda y menos obra pública. Pero nuestros productores vitivinícolas lo necesitan”, puntualizó.

El gobierno de Alfredo Cornejo resolvió una deuda impagable

Molesto por todo lo expresado por el justicialismo, el diputado radical dijo: “Si ellos quieren discutir la deuda, se discutirá en el proceso electoral. Hoy estamos para otra cosa que es responder con responsabilidad y eficiencia a un sector con grave crisis como es el vitivinícola. Construyendo básicamente acuerdos y consensos para esas soluciones que contiene el Fondo Anticíclico”, y le recordó al justicialismo, con tono álgido: “Una parte de la deuda que tomó el Gobierno de Alfredo Cornejo es producto del desastre de los gobiernos de Celso Jaque y Francisco Pérez. El lapidario ejemplo que en esos ocho años sólo en uno existió superávit, el resto fueron deficitarios. Por eso en 2015 este Gobierno se hizo cargo de toda esa deuda que dejó el gobierno de (Francisco) Pérez. Esa deuda había que pagarla junto a un déficit de más de $ 5.900 millones”.

“Por eso, después de dos años (2016 – 2017) y entrando al 2018 el Gobierno de Alfredo Cornejo superó el superávit fiscal y tuvo un plan de obra pública de $11.000 millones. Todo un tema que hacía mucho tiempo que no se veía en Mendoza. Por eso, creo que el tema de la deuda que dejaría el Gobierno actual es un latiguillo de la oposición que menoscaba o resta valor a la tarea del Gobierno que ha sido muy buena en términos fiscales. También lo ha sido en lograr superávit”, señaló Biffi.

Finalmente sentenció: “Este es un Gobierno responsable, no toma deuda que no se pueda pagar. Por lo que la deuda de la Provincia de Mendoza es absolutamente pagable y está controlada. Eso sí, con buenas administraciones, porque si la Provincia vuelve a tener gobiernos como el de (Celso) Jaque o (Francisco) Pérez, seguramente no se podrá pagar”.