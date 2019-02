Futsal: Se van definiendo los clasificados del Vendimia

El Torneo Vendimia de futsal comenzó a entrar en zona de definición en lo que a la primera fase se refiere con la disputa de la mayoría de los partidos de la segunda fecha que estuvo plagada de goles y sigue con la tendencia de mucho público en las diferentes canchas.

Varios ya pusieron un pie en la siguiente fase como es el caso de Policial A en la zona C tras vencer a Gimnasia y llegar a las seis unidades, un grupo en el que Municipal Mendoza consiguió su primer punto. Banco Nación volvió a golear. Al 11 a 1 con el que le había ganado a Impsa le sumó un 14 a 3 frente a Club Maipú. Lindo empate se produjo entre Nicolás Ojeda A y Gosoy Cruz en siete.

Mucha paridad hay en el grupo F en el que están Coop. Betrán, Alem B, Coquimbito y Alianza Guaymallén.

Los resultados registrados hasta el momento son: Cementista B 8-Universidad Maza 3, Covimeni B 3-Martín Zapata B 2, Gimnasia 2-Círculo Policial A 6, Zapata B 3-COP C 2, Las Heras C 3-Municipal Mendoza 3, Coop Beltran 4 -Alianza Guyamallén 6, Nicolás Ojeda A 7 - Godoy Cruz A 7, Alem B 8 -Coquimbito B 1, Club Maipú 3- Banco Nación 14 y Biritos 4-Alem A 3.

Juegan hoy, a las 21.30, Sanidad con Alemán B y Villa Hipódromo con Murialdo. En cancha de Impsa, habrá doble jornada con Impsa-Filipinni a las 21.30 y Martín Zapata A-Nicolás Ojeda B a las 23.

Las zonas son las siguientes: A: Alemán B, Mun. Maipú B, COP B, Sanidad; B: Banco Nación A, Filipinni, Club Maipú, Impsa; C: COP A, Municipal Mendoza, Gimnasia y Esgrima, Mun. Las Heras C; D: Cementista B, Murialdo, Univ. Maza, Villa Hipódromo; E: Godoy Cruz A, Alianza Gllén. B, UTN, Nicolás Ojeda; F: Coquimbito B, Alianza Gllén. A,, Beltrán, Alem B y G: COP C, Biritos, Alem A, Martin Zapata.

Seniors

Se sorteó el torneo Vendimia Seniors que comenzará a disputarse el próximo lunes 25 de febrero y del que participarán 16 equipos divididos en cuatro zonas. Los dos primeros clasificarán para la próxima fase.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Zona A: Las Heras A, Banco Nación, Alianza y Signun.

Zona B: Godoy Cruz, Don Orione, Goretti y Covimeni A.

Zona C: La Cumbre A, Santa Clara B, Beltrán y Villa Hipódromo A.

Zona D: Villa Hipódromo B, Covimeni B, Guaymallén y La Cumbre B

El cronograma de partidos será el siguiente

Fecha 1

Las Heras A-Banco Nación

Alianza-Signun

Godoy Cruz-Don Orione

Goretti -Covimeni A

La Cumbre A-Santa Clara B

Beltrán -Villa Hipódromo A

Villa Hipódromo B -Covimeni B

Guaymallén-La Cumbre B.

Fecha 2

Banco Nación-Alianza

Las Heras A-Signum

Don Orione-Goretti

Godoy CRuz-Covimeni A

Santa Clara B-Beltrán

La Cumbre A-Villa Hipódromo A

Covimeni B-Guaymallén

Villa Hipódromo B-La Cumbre B

Fecha 3

Banco Nación -Signun

Las Heras A-Alianza

Don Orione-Covimeni A

Godoy Cruz-Goretti

Santa Clara B-Villa Hipódromo A

La Cumbre A-Beltrán

Covimeni B-La Cumbre B

Villa Hipódromo B-Guaymallén