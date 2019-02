Talleres de Córdoba vs Palestino: formaciones, estadio, hora, árbitro y TV

COMPARTIDOS: 0

Talleres de Córdoba intentará obtener un buen resultado en condición de local enfrentando a Palestino de Chile, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertaores.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera, desde las 19.15 y con transmisión de Fox Sports.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-20-10-26-2-futbol-boca-recibe-a-atletico-tucuman-en-un-partido-postergado

El conjunto local está muy animado con el presente en el certamen y está muy cerca de integrar el grupo A, nada más y nada menos que con River Plate.

Los hinchas de la "T" se mostraron con mucha expectativa y se volaron las entradas para el choque frente al equipo chileno, las redes sociales del club anunciaron muy eufóricos la venta de 25.000 entradas para el cotejo y sin dudas el visitante sentirá la presión de todos los simpatizantes cordobeses.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-20-15-3-58-champions-league-dos-encuentros-protagonizan-los-octavos

En cuanto a lo futbolístico Talleres no contará con el defensor Leonel Godoy, que sufrió la fractura del tobillo izquierda y permanecerá inactivo durante tres meses. En su lugar ingresará Leonel Rivas.

Esta variante obligará a Vojvoda a colocar una línea de tres en el fondo y así cambiar el esquema táctico.

Hoy juega @CATalleresdecba en la #CONMEBOLLibertadores



Pablo Guiñazú, capitán y motor del conjunto cordobés pic.twitter.com/e4zex8UR6v — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 20, 2019

Por el lado de Palestino encara su quinta participación en la Copa Libertadores y entre sus filas están los argentinos

Agustín Farías, ex Banfield y Nueva Chicago; Julián Fernández, ex Olimpo y All Boys; y Lucas Passerini, ex Tigre y Quilmes.

Conocimiento de cancha ✅⚽️🇦🇷. El plantel ya se acostumbra al Mario Alberto Kempes 💪🏼🇵🇸 pic.twitter.com/HkIYxlNoSz — CD Palestino SADP (@CDPalestinoSADP) February 19, 2019

El equipo dirigido por el exBocaJuniors y Colo Colo Ivo Basay, mantiene la base del once que se consagró en la Copa Chile del año pasado. El regreso a la liga local no fue la mejor ya que perdió contra Unión La Calera pero llegan con mucha expectativa para jugar contra la "T".

¡CITADOS! Estos son los jugadores que viajan a Córdoba para enfrentar a Talleres por la #CopaConmebolLibetadores #VamosPalestino🇵🇸 pic.twitter.com/lcbVniduyA — CD Palestino SADP (@CDPalestinoSADP) February 18, 2019

¿Cuando se juega la vuelta?

El partido de vuelta de esta serie será el próximo miércoles 27 de febrero en el estadio Municipal de La Cisterna de Santiago de Chile.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; NahuelTenaglia, Juan Cruz Komar y Enzo Díaz; Leonel Rivas, Andrés Cubas, Pablo Guiñazú, Tomás Pochettino y Juan Ramírez; Sebastián Palacios y Dayro Moreno

Palestino: Ignacio González; Brayar Véjar, Luis Mago, Alejandro González y Guillermo Soto; Julián Fernández, Agustín Farías y Luis Jiménez; César Cortés, Lucas Passerini y Roberto Gutiérrez