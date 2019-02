Ni la tranquilidad del Lago di Como ni el festejo de los 26 años de Mauro Icardi frenaron la bronca de Wanda Nara contra el diario italiano La Gazzetta dello Sport, que este martes publicó que el jugador y la representante habrían puesto como condición que le devolvieran la capitanía para volver a jugar. En lo que viene siendo un 2019 tormentoso para el jugador y su mujer, que suman un episodio más en la dura negociación de Mauro con el Inter de Milán.

En su cuenta de Twitter, la argentina escribió: "La Gazzetta es socia del Inter. Seguir diciendo estas mierdas es todavía más peligroso. La verdad siempre y solo una".

El prestigioso diario italiano publicó que: "Si a Mauro no le restituyeran la cinta de capitán, él no volvería a jugar en el Inter". Además La Gazzetta destacó "La posición de Wanda y de Mauro sería bastante firme, ante una propuesta de renovación que, en los próximos días, Marotta le presentará a Wanda", resaltó el matutino, que no descarta que el jugador pretenda "un pedido de disculpas"

Hace un mes, se produjo el primer enfrentamiento entre la joven y exitosa pareja argentina con el diario italiano. Quien fuera el capitán del Inter subió dos historias a su cuenta de Instagram y las replicó en Twitter. En la primera, mostró una parte de la nota en la que se destacan dos asuntos: que "el club pedirá al capitán tratar con otro representante" y que se soportaron "con dificultad el doble rol, sumado a algunos videos subidos de tono, de la mujer".

"¿De dónde vieen enstas frases?", se preguntó Icardi. "¿Pero es posible que un diario como La Gazzetta escriba estas cagadas?", arremetió en su primera intervención en la red social.

Enseguida llegó el segundo posteo, en el que el delantero defendió a su mujer y confirmó que seguirá siendo su representante, aunque al Inter -según La Gazzetta dello Sport- eso no le agrade.

"También quiero precisar que soy muy pero muy feliz y estoy muy satisfecho con el trabajo que realizamos juntos hasta ahora. Por esto, será siempre Wanda Icardi quien maneje mis y nuestros intereses hasta el final de mi carrera", apuntó.

¿Cómo empezó esto?

Luego de quitarle la cinta de capitán, el goleador decidió no viajar a Austria para enfrentar al Rapid Viena por los 16avos de final de la Europa League, según confirmó el entrenador Luciano Spalletti. Tras este cimbronazo, Icardi subió imágenes asistiendo a una sesión de kinesiología por una molestia en una de sus rodillas, lo que lo marginó del encuentro ante Sampdoria.

En Inter, tanto Beppe Marotta como Steven Zhang fueron claros en las últimas horas y afirmaron que la principal intención del club es retenerlo y desistir de venderlo a Juventus.

Además los tifosi del equipo de Milán repartieron panfletos y cánticos contra el delantero argentino en el encuentro ante Sampdoria, los piedrazos al auto de Wanda Nara y hasta rumores de infidelidad. En lo que ya parece una guerra sucia, sin limites.

Los últimos episodios tienen a Marcelo Brozović y a Wanda Nara como eje central. La revista The King Corona Magazine sorprendió con una publicación titulada "Mauro Icardi se divorcia de su mujer Wanda Nara y cambia de representante".

Vale recordar que Brozović ya había aparecido con anterioridad en esta novela. Fue cuando le puso "me gusta" a en las redes sociales al nombramiento del arquero esloveno Samir Handanovič como nuevo capitán de la institución, en reemplazo de Icardi.

Ivan Perisic también, al enfrentar a Icardi por los dichos de su mujer en el programa Tiki-Taka, en el que trabaja como panelista. "Decile a tu esposa que no hable más de mí en televisión", amenazó el atacante.

Otro capítulo que los tuvo como figuras preponderantes fue lo ocurrido en febrero de 2018, cuando el rosarino se enojó con Perisic en reiteradas jugadas durante el 1 a 1 ante el Spal. Tras gritarle en el campo, la situación se trasladó al vestuario, donde se sumó Brozovic y se vivió un clima enrarecido. Parte del plantel tuvo que intervenir para que la situación no pasara a mayores.

Por lo pronto, Icardi tiene contrato con el club hasta mediados de 2021 y el próximo compromiso del Inter será el jueves, como local, ante Rapid Viena por la Europa League (en la ida ganaron 1 a 0 con gol del argentino Lautaro Martínez). ¿Estará presente en el Giuseppe Meazza?