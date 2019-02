Stand Up de lujo en Mendoza: Fer Metilli y Diego Chak llegan al Selectro

COMPARTIDOS: 0

La reconocida actriz y comediante, Fernanda Metilli, y el locutor, conductor y comediante Diego Chak presentan lo mejor de sus monólogos de humor. En un recorrido desopilante por experiencias de vida y la particular forma de ver el mundo, éstos talentosísimos humoristas los harán vivir una noche de risas constantes y alegría. Ambos muestran su personalidad sobre el escenario y se abren contando las intimidades y los pensamiento más graciosos.

Fernanda Metilli: Durante 2017 fue parte del programa "En qué mano está?" de Telefe y de la obra de teatro "Como el Culo". También estuvo haciendo su unipersonal de stand up en la sala Siranush. Durante 2018 hizo 5 funciones de este nuevo unipersonal en el teatro Maipo Kabaret, en Rosario y San Miguel. Grabó su especial de humor para Comedy Central por quinto año consecutivo. En el mismo canal, fue parte de las dos temporadas de "La Culpa es de Colón - edición Mujeres". Hasta mediados de 2017 fue la pata humorística de "La vuelta Pop" por POP radio 101.5. Fernanda, actualmente, es parte del elenco de "Chorros, la comedia del robo al banco" y de la serie "Mi hermano es un Clon" que se emite por canal 13.



Diego Chak: Fue durante muchos años el locutor institucional de Rock&Pop, de varios canales y en la actualidad de FOX Premium y Nickelodeon. Participó en distintos shows y festivales desde 2009 como Stand Up en el Medio y otros con los que pudo actuar por todo el país. Grabó 4 ciclos de Stand Up para el canal Comedy Central. Junto a Sebastián De Caro realizó dos shows: Hijos del Dragón y Chak The Show, y participó de F3, junto a Fernanda Metilli y Federico Cyrulnik, en el Paseo La Plaza y en el Teatro Picadilly.



¡ENTRADAS EN VENTA!



Conseguí tu anticipada en boletería del Teatro Selectro (martes a viernes de 11 a 15 hs.) a partir del martes 22 de eneroo con tarjeta de crédito a través de www.teatroselectro.com.ar.

Precios:

- PLATEA $350 (ubicación por orden de llegada)