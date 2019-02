Acusan a Cornejo de querer refinanciar deuda con la crisis vitivinícola

COMPARTIDOS: 0

El sector duro que representa en el justicialismo local Unidad Ciudadana se abroqueló en torno de la figura de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien salió a proponer procedimientos inmediatos como respuesta a la crisis que muestra la vitivinicultura local.

Al mismo tiempo, la legisladora kirchnerista salió a denunciar al gobernador Alfredo Cornejo de querer refinanciar la abultada deuda que dejaría al futuro Gobierno, con la crisis que afecta al sector vitivinícola.

Tras presentar el proyecto ante un nutrido auditorio que se dio cita en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados provincial, Fernández Sagasti habló con los medios presentes, entre los que se encontraba diario El Ciudadano y dijo: “Hacemos un llamado al diálogo a todas las fuerzas políticas, nos parece que esta crisis profunda que está viviendo el sector vitivinícola, como la mayoría de los sectores económicos de la provincia hace necesario iniciar un diálogo con un amplio acuerdo que implemente cinco puntos: una partida de recursos de la provincia que sean transferidos al Fondo para la Transformación y Crecimiento, donde se refuercen programas de cosecha y acarreo. Eso con tasas, plazos y condiciones que requiere el momento que vive el sector.

En puntos dos y tres de la propuesta trata de partidas al Ministerio de Economía de la Provincia para implementar una operatoria de compra de uvas a productores que elaboren mosto para exportar. Del mismo modo, compra de vinos para exportación. El cuarto punto habla de una partida de recursos al Ministerio de Gobierno para que se instrumente una operatoria de apoyo al trabajador de cosecha, con el objeto de sostener el nivel de empleos y salarios. Mientras que en quinto punto estamos proponiendo destinar el remanente de los bonos fiscales que han sido aprobados por esta Legislatura para compensar la medida del Gobierno nacional de imponer el alza en retenciones, la baja en reintegros”.

El PJ no apoya el proyecto oficial de tomar deuda de $1.000 millones

Al ser consulta sobre el proyecto que intenta la Administración provincial que sea tratado en la Legislatura, Fernández Sagasti respondió: “Saben el posicionamiento que tenemos al respecto del endeudamiento de la provincia. Eso es fruto de un profundo trabajo que hicimos con nuestros equipos de asesores económicos de las cuentas públicas. Allí se observa el gran endeudamiento que el actual Gobierno deja a la futura administración. Por eso no queremos que la crisis de la industria vitivinícola sea una excusa para el refinanciamiento de la deuda que ha tomado el gobernador Alfredo Cornejo”.

Entre otros puntos agregó: “Entendemos que en la Tesorería de la Provincia hay recursos disponibles. Por eso llamamos al diálogo de todas las fuerzas políticas para poder hablar de medidas y no de endeudamiento. Insisto, hablar de medidas de sectores que la están pasando mal, que están sobreviviendo en una provincia donde se ha llegado a una pelea de pobres contra pobres. Porque si los productores están mal, cómo la estarán pasando nuestros viñateros, nuestros cosechadores y nuestros contratistas de viñas”.

Cuando se le solicitaron mayores precisiones sobre los disponibles, la senadora nacional detalló que “hay fondos permanentes que se pueden destinar a las soluciones que solicita el sector. Es decir, las compensaciones a los reintegros que tiene que hacer la industria vitivinícola cuando exporta. Por eso, para no hablar de cifras proponemos medidas, ya que con $1.000 millones que solicita el Gobierno no alcanza para responder a la grave coyuntura de la vitivinicultura. Si se trabaja en los cinco puntos propuestos se sabrá el dinero exacto que se necesita para responder al sector. Insisto que nosotros no queremos discutir la deuda, que es lo único que le interesa al Gobierno”.

Quienes quieran gobernar Mendoza deben hablar de deuda pública

Para Fernández Sagasti, “el gobernador (Alfredo) Cornejo deja al futuro Gobierno provincial una deuda pública impagable del 300%. Estamos dispuestos a discutir todo el endeudamiento público de la provincia de Mendoza, por eso hacemos un llamado a todos aquellos que quieran pensar el futuro de los mendocinos y que tengan la férrea voluntad de gobernar la provincia. Para eso es muy importante hablar de la deuda pública y cómo todos los mendocinos debemos prepararnos a enfrentarla”.

Al momento de observársele que durante el Gobierno justicialista existió mayor presión tributaria, la dirigente expresó: “Hay una diferencia sobre lo que sucedía con el Gobierno anterior y lo que hoy sucede. En este presente hay 2.000 productores menos, 20.000 hectáreas menos de producción y 30.000 trabajadores afectados. Y esto es una crisis estructural que se agravó con el modelo económico que implementó (Mauricio) Macri, apoyado con gobiernos como el de (Alfredo) Cornejo. Es necesario que se apoye la industria con un mercado interno donde se puedan vender los productos que produce nuestra tierra. Porque el vino de las argentinas y los argentinos ha salido de la mesa y eso se debe recuperar”, y cerró: “Por todo esto es que dejamos claro públicamente que no queremos que se refinancie la deuda de Cornejo poniendo como excusa la crisis vitivinícola. Esto significa que el Gobernador no piensa ni en este sector, ni en el futuro de Mendoza. En su cabeza solo está ver cómo refinanciar la deuda que está por dejar”.