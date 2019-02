Gil Pereg: "Si pudiera me mataría"

COMPARTIDOS: 0

En el edificio del Poder Judicial, continúa la audiencia de prisión preventiva solicitada por la fiscalía contra Nicolás Gil Pereg, único acusado de asesinar a su madre Lily Pereg y a su tía Pyrhia Sarusi en enero de este año.

El acusado aseguró que él es la víctima del caso: "Las sociedades anónimas las hice para trabajar y me estafaron. Firmé cheques en blanco, yo soy la víctima en todo esto, no tengo nada oculto".

También, dirigiéndose al magistrado, Gil Pereg aseveró: "Si usted decide que yo esté en prisión lo acepto, pero yo tengo 37 verdaderos hijos y en ningún momento los voy a dejar"

Con respecto a sus mascotas, el detenido sostuvo "Si pudiera me mataría antes que estar sin mis hijos. Yo vivo para ellos. Son la única razón por la que me levanto en la mañana. Mi vida no tiene razón".

Ayer, lo más insólito de la audiencia ocurrió cuando se decidió pasar a un cuarto intermedio, momento en el que Gil Pereg se puso de pie y comenzó a orinarse encima. Los agentes penitenciarios le informaron al Juez Sebastián Sarmiento que el detenido se encontraba descompuesto, y ante la pregunta del magistrado si deseaba ir al baño, Gil Pereg respondió "no ya salió todo".

Al inicio de la jornada, el imputado respondió que su nombre es "Floda Reltih" (nombre que utilizaba cuando llegó a Mendoza y que leído al revés forma Adolf Hitler). También aseguró no recordar lugar y fecha de nacimiento: "no estoy seguro si nací en Israel" aseveró.

En cuanto a su domicilio, señaló vivr en la Roca 6087 de Guaymallén, e indicó que allí tiene "37 hijos", en referencia a sus gatos.

Con respecto a su actividad, Gil Pereg dijo ser comerciante, aunque indicó que no fueron emprendimientos exitosos: "mis negocios no fueron bien y vivía de la plata de mi madre" sostuvo.

Mientras que la Fiscal Claudia Ríos solicitó que el acusado continúe en prisión hasta que se lleve a cabo el juicio, el abogado defensor de Gil Pereg, pidió la prisión domiciliaria para su defendido, argumentando que su cliente, no tiene dinero para mudarse y además tiene arraigo con sus gatos.