Así se definirá la Superliga a seis fechas del final

La Superliga está por culminar y hay tres equipos que pelean por el título. Liderando con 45 puntos cada uno se encuentran Racing y Defensa y Justicia, y por debajo de ellos está Boca Juniors que aguarda algún error para poder meterse en la pelea.

El conjunto de Gustavo Alfaro tiene un partido pendiente contra Atlético Tucumán, que jugará este próximo miércoles en la Bombonera. De conseguir los tres puntos el Xeneize quedará a siete puntos de los líderes y luego tendrá la chance de acortar aún más la distancia cuando enfrente al Halcón de Varela.

En el caso de que se de una igualdad de puntos la definición será a través de un partido entre quienes estén igualados. El mismo será en un estadio neutral y será partido único.

Estos son los partidos que le queda a cada uno:

Racing:

Fecha 20: vs. Independiente (V)

Fecha 21: vs. Estudiantes (L)

Fecha 22: vs. Colón (V)

Fecha 23: vs. Belgrano (L)

Fecha 24: vs. Tigre (V)

Fecha 25: vs. Defensa y Justicia (L)

Defensa y Justicia:

Fecha 20: vs. Boca (L)

Fecha 21: vs. Aldosivi (V)

Fecha 22: vs. Banfield (L)

Fecha 23: vs. Patronato (V)

Fecha 24: vs. Unión (L)

Fecha 25: vs. Racing (V)

Boca Juniors:

Fecha 15: vs. Atlético Tucumán (L)

Fecha 20: vs. Defensa y Justicia (V)

Fecha 21: vs. Unión (V)

Fecha 22: vs. San Lorenzo (L)

Fecha 23: vs. San Martín de Tucumán (V)

Fecha 24: vs. Banfield (L)

Fecha 25: vs. Aldosivi (V)