José Rizzo, presidente de la Cámara de Abastecedores de Carnes de Mendoza, se habló de los precios de la carne en Mendoza y las ventas.

Rizzo destacó, “En cuanto a los precios, el novillo tuvo un incremento, estábamos en $50 y hoy está entre los $65 y $70. El incremento que se está reflejando de a poco en los mostradores y góndolas, es del 40% al 50% y eso hace que la gente tenga más cuidado a la hora de comprar carne”.

Asimismo, Rizzo se afirmó que este aumento no se ha dado en todos los tipos de carne: “El pollo tuvo un aumento el año pasado que fue de 40%, el cerdo un 25%. En este momento no están registrando el mismo aumento de la carne porque en el 2018 se mantuvo prácticamente estable con una suba interanual de un 15%, de hecho hasta diciembre la carne no estaba cara, sino que el aumento se manifestó en enero y la primer semana de febrero” explicó Rizzo.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Abastecedores de Carnes de Mendoza evaluó cómo está el consumo de carne en la provincia: “El consumo es recesivo. Un kilo de asado estaba a $180 y hoy está entre los $260 y los $280, lo que hace que la gente durante la semana sea más cuidadosa en el consumo y se abra un poco más la venta sobre los fines de semana”, aclaró.

En cuanto a las alternativas de tipos de carnes elegidos por los mendocinos, Rizzo señaló: “La gente mezcla un poco más, a pesar que la semana pasada el pollo tuvo un incremento del 15%. Se está alternando con las otras carnes pero no dejan de consumir la carne de vaca".

Respecto a cómo juega el factor exportación de la carne, especificó: “Está jugando de dos maneras, primero gracias a Dios, la carne que estamos exportando es una carne que en el mercado interno no la consumimos; es la de vaca, una carne magra y firme”.

Pero Rizzo destacó, “respecto a la otra carne, que es la que consumimos, al haber aumentado ese tipo de producto, los frigoríficos exportadores requieren de más carne de novillo y eso hace que escasee un poco la hacienda y nosotros como mercado interno, tengamos que seguir pagando los aumentos que paga el frigorífico para poder equilibrar y traernos la mercadería a Mendoza”. .