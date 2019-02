MENDOTRAN | ¿Cómo AHORRAR DINERO usando el segundo trasbordo?

COMPARTIDOS: 0

Este lunes comenzó a regir el tan anunciado segundo trasbordo del sistema de colectivos de Mendoza. (MENDOTRAN)

Esta situación despertó inquietudes y dudas de los usuarios, quienes han manifestado algunos inconvenientes para adaptarse a los reiterados cambios.

¿Cómo ahorrar con el trasbordo?

Lo primero a tener en cuenta a la hora de utilizar el segundo trasbordo es el tiempo de espera que no podrá sobrepasar los 90 minutos. Es decir, que el pasajero para pagar un sólo viaje, deberá abordar los 3 colectivos dentro de en lapso de una hora y media, iniciándose el mismo una vez que se presentó la tarjeta en el primer viaje.

Otro dato de relevancia es que no se podrá utilizar el servicio para ir y volver en una misma línea perteneciente a un determinado grupo. Por ejemplo: si el usuario aborda la línea 200 (Guaymallén - Centro) y para regresar a su destino se toma el 201 (Centro - Guaymallén) el trasbordo no tendrá validez. Pero si el pasajero se sube a un 200 y para continuar su recorrido utiliza un 201, el segundo pasaje no será cobrado.

La tercera y última información, es saber cómo funciona el trasbordo en caso que las tarifas de los pasajes sean diferentes. Por ejemplo: Si tomamos un micro con tarifa de $18 y luego nos subimos a uno en donde el viaje cueste $22, sólo vamos a pagar los $4 de diferencia.

Frecuencias de los recorridos

Si bien, el uso correcto del nuevo servicio de trasbordo les permitirá a los usuarios ahorrar hasta $36 por viaje, una de las mayores preocupaciones pasa por las demoras que presentan los recorridos, lo que hace suponer que será imposible abordar tres colectivos en menos de una hora y media. Desde Mendotran, aseguraron que continuarán aumentando las frecuencias hasta optimizar el servicio a un %100.

