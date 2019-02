COMPARTIDOS: 0

La multifacetica Wanda Nara no atraviesa sus mejoras horas, no por ella, sino por la situación que atraviesa su marido Mauro Icardi en conflicto con el Inter de Milán. El delantero argentino, goleador y capitán (hasta hace muy poco) no fue ni al banco de suplentes en el partido ante Sampdoria. Wanda que es panelista de un programa deportivo en la TV italiana se quebró al hablar del caso.

La situación se suscitó por que hace tiempo que el delantero y Wanda Nara, su representante, vienen dilatando la renovación del contrato y todo se complicó todavía más cuando la mediática hizo polémicas declaraciones en un programa de televisión. Después de ese episodio, el club decidió sacarle la capitanía a Icardi y la respuesta del argentino no se hizo esperar: según contó Luciano Spalletti, el entrenador, Mauro no quiso jugar el partido frente al Rapid Viena por la Europa League.

