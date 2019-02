Así son los días de Nahir Galarza en la cárcel

COMPARTIDOS: 0

A pesar de que sus primeros días en prisión habían sido bastante conflictivos, con peleas con otra de las internas y las visitas de un nuevo novio, hoy la vida de Nahir Galarza parece haber dado un giro.

La joven de apenas 20 años, asesinó a su novio, Fernando Pastorizo, con el arma de su padre. Por el crimen, Galarza fue sentenciada a cadena perpetua, condena que cumple en una cárcel de Paraná.

La chica es oriunda de Gualeguaychú en el momento del crimen era estudiante de Abogacía de la Universidad de Concepción del Uruguay, pero ahora se inclinará por la Psicología. “No sé si ejerceré, pero me apasiona el estudio de la mente humana”, habría manifestado, según el portal Infobae.

“Es difícil estudiar con tanta presión, exposición mediática y encima en la cárcel”, le dijo a una amiga, después de que había pedido autorización para rendir algunas materias de abogacía desde la prisión.

Sin embargo, uno de los motivos por los cuales habría dejado la carrera fue su propio caso, que le habría generado una “decepción con el mundo judicial”. Y agregó: “Prefiero a los abogados de ficción, los que resuelven injusticias”.

Este no fue el único cambio de Nahir: ahora también apunta a ser diseñadora, y por ese motivo se anotó en un taller de corte y confección. Incluso, se convirtió en fanática del reality que lleva ese mismo nombre y se transmite por la pantalla de El Trece.

“En el penal estoy aprendiendo a diseñar. Me encanta. Es más, el vestido de mi fiesta de egresados fue obra mía. El del casamiento de mis padres también. Y uno que usé en una disco lo hice yo. Ahora no sé si me veo diseñando y tampoco conozco a los diseñadores de moda, pero me gusta, recién estoy empezando, ya contaré cómo será mi primer diseño”, contó la joven a Infobae.

Además, también asiste a un taller literario, y confesó: “Si algún día publicara un libro, no sería de lo que pasó (por el crimen de Pastorizzo) ni de mi vida, sino de ficción”.