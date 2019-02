El equipo argentino cayó 25 a 16 ante Lions en el comienzo del Súper Rugby

COMPARTIDOS: 0

El partido no arrancó bien para la franquicia Argentina, el nerviosismo, la ansiedad y errores en la salida, le costaron muy caro. A las 5 minutos los sudafricanos marcaron su primer try en las manos de Marnus Schoeman. Sin embargo, Jaguares se tranquilizó y logró, parcialmente revertir el score. Con dos penales más un conversión de Joaquín Diáz Bonilla (intercambió buenas y males, le tocó ocupar el lugar de Nicolás Sánchez, emigró al rugby francés) por el try del primera línea Santiago Medrano.

La respuesta del último subcampeón del Súper Rugby no tardó en llegar, Schoeman, el número 6 de Lions se sambuyó otra vez en el in goal del local. Elton Jantjies transformo en jugada de 7 y luego sumó de penal para ponerle cifras definitivas al primer tiempo. 15 - 13 arriba se fue la visita al descanso.

El complemento fue igual de irregular que los primeros 40, con el ímpetud de siempre y el corazón argentino, Jaguares intentó siempre ante la adversidad pero la falta de precisión en los metros desicivos fue determinante para que el arranque, en la cuarta temporada en el rugby de elite, no fuera positivo. A Lions le bastó con un triplete de Schoeman y la puntería de Jantjies (alcanzó los 1000 puntos en la competencia) más la impericia de los dirigidos por Gonzalo Quesada. El mendocino Gonzalo Bertranou tuvo un encuentro irregular, jugó 64 minutos y fue sustituido por el experimentado Martín Landajo.

Lo que vine para Jaguares, será el próximo sábado en Vélez ante Bulls.

Formaciones:

Jaguares: Mayco Vivas, Agustín Creevy, Santiago Medrano; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Rodrigo Bruni, Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou, Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente (C), Matías Orlando, Bautista Delguy; y Joaquín Tuculet.

Suplentes: Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss, Enrique Pieretto, Matías Alemanno, Marcos Kremer, Martín Landajo, Juan Cruz Mallía y Matías Moroni.

Lions: Dylan Smith, Malcolm Marx, Carlu Sadie; Rhyno Herbst, Marvin Orie; Marnus Schoeman, Hacjivah Dayimani, Warren Whiteley (C); Nic Groom, Elton Jantjies; Aphiwe Dyanti, Harold Vorster, Lionel Mapoe, Cournall Skosan; y Andries Coetzee.

Suplentes: Pieter Jansen, Fran Van Wyk, Jacobie Adriaanse, Ruan Vermaak, Robert Kruger, Gianni Lombard/Dillon Smit, Wandiisile Simelane y Ruan Combrinck.