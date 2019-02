Futsal: arrancó el Torneo Vendimia

COMPARTIDOS: 0

El Torneo Vendimia, Copa Futsal de Primera, comenzó con todo y sobre todo contó con gran presencia de público en las canchas mendocinas como las de Cooperativa Beltrán o Gimnasia. En estos y otroe escenarios se desarrollaron atractivos partidos que dejaron en claro la paridad de algunas zonas.

Si bien el certamen le sirve a la mayoría de los clubes para poner en ritmo a sus jugadores tras una exigente pretemporada los equipos mostraron un gran nivel y fueron protagonistas de un torneo que dejará muy buen nivel de futsal en la provincia.

Así quedaron las zonas y los resultados

En lo que respecta a la zona A, Club Alemán B superó con lo justo a Municipalidad de Maipú B por 4 a 3 y Sanidad se impuso a Círculo Policial B por 4 a 2.

En lo que a la B se refiere, hubo dos goleadas de los que se perfilan como candidatos. Banco Nación A superó el jueves a Impsa por 11 a 1 y Club Maipú superó a Filippini por 12 a 5.

En el grupo C, Circulo Policial A superó a Municipal Mendoza por 10 a 2 y Municipalidad de Las Heras a Gimnasia y Esgrima por 4 a 3.

La zona D arrancó con una atractiva paridad después de que Cementista B se impusiera como visitante frente a Murialdo por 4 a 3 y la Universidad Maza empatara en 3 con Villa Hipódromo.

En el grupo E, Godoy Cruz presentó credenciales de candidato al superar a Alianza de Guaymallén por 21 a 4, mientras que Nicolás Ojeda se impuso a UTN por 7 a 5.

En el F, Cooperativa. Beltrán es el líder tras su victoria sobre Alem B por 7 a 2 y la igualdad de Coquimbito con Alianza en dos.

La zona G, Círculo Policial C sacó una pequeña luz de diferencia sobre Biritos al que derrotó 1 a 0 y eso le sirvió para ser líder tras empate en seis entre Martín Zapata B y Alem A.

Mientras que en el grupo H, armado a último momento, sólo se jugó Covimeni B y Municipal Mendoza B con victoria para el primero por 7 a 0. Quedó pendiente Martín Zapata A y Nicolás Ojeda B.

Así están conformados los grupos

Zona A

Alemán B, Mun. Maipú B, COP B, Sanidad



Zona B

Banco Nación A, Filippini, Club Maipú, Impsa



Zona C

COP A, Municipal Mendoza, Gimnasia y Esgrima, Mun. Las Heras C



Zona D

Cementista B, Murialdo, Univ. Maza, Villa Hipódromo



Zona E

Godoy Cruz A, Alianza Guaymallén. B, UTN, Nicolás Ojeda.



Zona F

Coquimbito B, Alianza Guaymallén. A,, Beltrán, Alem B



Zona G

COP C, Biritos, Alem A, Martin Zapata B.

Zona H

Martín Zapata A, Nicolás Ojeda B, Covimeni B y Municipal Mendoza B.