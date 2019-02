Intensas movidas internas por una mujer radical en la fórmula de Cambiemos

COMPARTIDOS: 0

Tras la designación de Rodolfo Suárez como precandidato a la gobernación, el radicalismo provincial se encuentra en fuerte debate interno para definir quién podría acompañar en la fórmula al actual intendente capitalino.

Las mujeres, encabezadas por la actual vicegobernadora Laura Montero, no dejan de pensar que se debería repetir el procedimiento del 2015: ubicar a una mujer a la cabeza del Poder Legislativo. Si bien en esos tiempos no había en la provincia una ley que balanceara las cosas con paridad de género en cargos electivos, hoy existe ese instrumento, pero aún así no plasma que en la fórmula debe haber una mujer.

De todas maneras, muchos sectores políticos dentro del Frente Cambia Mendoza, sobre todo radicales, pugnan por una fémina en ese lugar.

Varios nombres están en danza, entre ellos el de la senadora Daniela García (UCR-FCM), una legisladora de abultada actividad parlamentaria que trabajó en la temática de género y tuvo destacada acción en el ruidoso caso Próvolo.

Por ella, con el acompañamiento de Montero, se destapó un oscuro tema que perjudicó de por vida a niños con deficiencias auditivas y en el habla que asistían la institución religiosa.

“A las mujeres nos ha costado llegar a cargos decisorios”

El Ciudadano entrevistó a la legisladora y esto respondió a propósito que su nombre suena como compañera de fórmula: “Para mí, como para cualquier ciudadano, es muy grata esta situación, pero también creo que estoy dentro de un partido en el que soy orgánica y respondo a él, respetando consensos del mismo modo como salió nuestro precandidato a la gobernación”.

“Creo que es un espacio y un lugar que debe salir por consensos de partes y de todos los dirigentes que existen dentro de la Unión Cívica Radical”, indicó.

–Muchos ponen en tela de juicio que sea una mujer la que integre la fórmula...

–Las personas que hemos peleado por la paridad y que creemos en la igualdad para el acceso a los cargos en la equidad, creemos que debería ser una mujer la compañera de fórmula. Le aclaro que es una expresión de deseo o algo personal, porque en la ley no está expresado esto.

“La equidad y el acceso a los cargos de mayores decisiones les ha costado mucho a las mujeres y aún hoy les cuesta mucho llegar. Muy a pesar de ser legítimo el trabajo y la capacidad de muchas mujeres dentro del radicalismo. Mujeres intachables que han demostrado su trabajo y su capacidad productiva que trasluce su gran imagen para hacerlo”, expresó.

–¿Cómo ve que tenga que competir con la diputada María José Sanz? ¿Pesa el apellido que ella porta?

–Creo que si se elige a una mujer no es por el apellido. María José es una excelente legisladora que ha demostrado su capacidad en la Legislatura. Por eso creo que el apellido en este caso es un anexo. Muchas veces hay personas que surgen de la política porque su familia ha estado siempre vinculada a ella, algo que ocurre en cualquier profesión. Creo entonces que el tema del apellido no tiene peso en este ámbito, pero sí la capacidad de la persona. Y también apuntamos a la diversidad, a que sea mixto por una cuestión también de género.

–¿Pesa la huella que dejará la vicegobernadora Montero?

–Laura Montero es una dirigente que tiene en la sociedad un importante espacio y buena respuesta. Es formadora de opinión porque ella, fundamentalmente, ayudó para que se visibilizara a las mujeres desde esta perspectiva. Por eso, la vicegobernadora pesa en la opinión pública provincial.

En cuanto a si se siente preparada para asumir el compromiso que implica la vicegobernación, opinó que “todo político debe prepararse para servir. Ahora, si usted me pregunta si quiero estar como compañera de fórmula o precandidata a la vicegobernación, le respondo que quiero estar donde el consenso de mi partido diga dónde debo estar”.

“Creo que es la posición que debemos tener porque es el aporte que todos debemos hacer para seguir transformando la provincia, solucionando problemas de la gente. Entonces, en definitiva, estaré donde la UCR decida dónde debo estar”, aseguró.