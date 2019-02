Economías regionales: buenos anuncios con gusto a poco

COMPARTIDOS: 0

El anuncio del presidente Mauricio Macri ayer en la Rosada, de beneficios concretos para las economías regionales, cosechó diferentes niveles de adhesión. Para algunos sectores la medida es alentadora, para otros queda gusto a poco, y hay sectores que decididamente se mostraron insatisfechos.

En concreto, el anuncio alcanza a casi 24 mil empresas y a 250 mil trabajadores, y desde el Gobierno se espera que, además de aliviar a los empresarios, también sirva para combatir el trabajo en negro.

“Ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por un empleado que cobre hasta $17.500. Para quienes cobren más, lo harán solamente por la diferencia. Después de las turbulencias que hemos pasado juntos en el pasado, hoy es el momento de poner el desafío en foco en las exportaciones y la competitividad. El anuncio de hoy (por ayer) es el primer paso en la agenda productiva que vamos a trabajar todo el año, en la que habrá muchas novedades, a partir de este diálogo que tenemos y el trabajo en equipo”, anunció el mandatario, dejando las precisiones en el ministro de la Producción Dante Sica.

En concreto serán 44 las actividades productivas alcanzadas, ligadas a los sectores de cultivos, alimentos y bebidas y muebles, que pagarán menos cargas patronales por sus trabajadores. El costo fiscal estimado es de 3 mil millones anuales.

Apoyos cautelosos

En lo que respecta al impacto en Mendoza, uno de los que opinaron fue el presidente de la Coviar, Ángel Leotta: “Es una de las cosas que la Coviar venía pidiendo. Para la industria regional no alcanza, se requiere de medidas más profundas. Creo que esto ayuda pero repito que no alcanza para pasar la profunda crisis que estamos viviendo. Hace falta sacar las restricciones, devolver los reintegros, hace falta trabajar en medidas arancelarias con los demás países del mundo. Argentina entra con aranceles que no son iguales que otros países como Chile o la Unión Europea que entra con cero. Se requieren de medidas políticas nacionales urgentes”.

Otro que marcó la insuficiencia de los anuncios fue el productor alvearense Carlos Achetoni, quien es presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). “Si bien sostener la actividad y buscar inserción internacional de los productos está bueno, deben existir medidas directas para el sector primario”, señaló.

Otra de las entidades rurales con fuerte presencia en Mendoza es Coninagro, y su presidente es precisamente nuestro comprovinciano Carlos Iannizzotto, quien dijo que “si bien las medidas pueden parecer insuficientes, hay que destacar la buena iniciativa del Gobierno en que éste es el camino para que sigan buscando alternativas para la producción. Esperábamos que el aumento del mínimo no imponible fuera más escalonado y segmentado, que abarque a un mayor número de trabajadores. Necesitamos medidas que faciliten las exportaciones y nos den más competitividad”, sostuvo.

Para Walter Bressia, el presidente de Bodegas Argentinas, “lo importante es rescatar que nos están escuchando, que hace mucho que no encontrábamos un eco en el Gobierno nacional y hoy el tema vitivinícola está dentro de los grandes temas nacionales. Eso es muy bueno” y agregó: “Esto lo habíamos planteado dentro de la mesa de competitividad, también se lo planteamos al ministro Dante Sica hace dos meses, y es por eso que tomaron el guante dentro de esta medida que iba entrar en vigencia a partir del 2022, se ha adelantado y alivia”.

Vale recordar que las reuniones en la Casa Rosada nunca se interrumpieron, aunque los anuncios nunca llegaban. “Quizás no es todo lo que esperábamos, no es todo lo que el sector necesita en esta situación que se está viviendo pero ayuda y alivia un poco, y frente a otros temas que también se hablaron, creo que en los próximos días podemos llegar a tener noticias interesantes para el sector que la van a hacer muy bien a las pymes. Me refiero y se habla del tema de compensar el pago que debemos hacer por las retenciones con otros impuestos. Es decir, vetar las diferencias que quedan a favor para no tener que hacer un desembolso fuerte al momento que haya que hacer un anticipo de retenciones”, concluyó Bressia.

Aún falta competitividad

Otra de las opiniones que interesan fue la de Eduardo Sancho, presidente de Fecovita: “Es una medida positiva, es una de las cosas que pedíamos desde la COVIAR pero no nos arregla el problema vitivinícola. Con esto no arreglamos la falta de competitividad en el tema de exportaciones. Nosotros esperábamos una quita de retenciones para las exportaciones”. “Todos los países que competimos en el mundo piden la devolución del impuesto, los países no exportan impuesto y a nosotros no solo a la vitivinicultura no le devuelven impuestos para exportar, sino que también nos ponen un impuesto para exportación. Eso te quita competitividad y no podes salir al mercado externo”, precisó.

Finalmente, para la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) el anuncio resulta oportuno y auspicioso. Gerardo Díaz Beltrán, su presidente, la valoró por ser “una medida concreta que ayuda a bajar el costo laboral”. En su opinión ayuda a quitar la competencia desleal y le permite a la actividad regional incorporar de manera formal trabajadores al sector. Vale recordar que hace tiempo la entidad venía pidiendo que el Mínimo No Imponible (MNI) que estaba en $7.300 pase a $12.000, mientras que la reforma la eleva a $17.500.