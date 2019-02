Imperiale: "Estamos ilusionados"

COMPARTIDOS: 0

Independiente Rivadavia está quinto en la B Nacional y la ilusión de ascenso no se la quita nadie.

En la fecha pasada, demostró actitud y venció a Chacarita en Buenos Aires. Ahora vuelve a jugar con su gente en las tribunas y quiere regalarle otra victoria para seguir en la densa triunfal.

El volante Daniel Imperiale, uno de los puntos altos en el mediocampo y goleador en el duelo ante Chaca, sabe que el partido con Deportivo Morón –domingo a las 19.30 en el Gargantini– será importante para seguir en puestos de ascenso.

– Vuelven a jugar de local después de la derrota con Mitre de Santiago del Estero, ¿lo toman como una revancha?

– Este partido es importante para prendernos entre los puestos de arriba, yo creo que haciendo el mismo partido que ante Mitre o Chacarita vamos a tener chances de ganarlo.

– ¿Estar quintos en las posiciones les genera una presión extra o solo se disfruta?

– Estamos contentos por la posición en la tabla, el objetivo es no bajar de esos puestos. Venimos jugando bien y hay que seguir igual.

– El hincha de la Lepra se ilusiona, ¿a ustedes les pasa lo mismo como futbolistas?

– Nosotros estamos igual de ilusionados que ellos, sabemos que no es fácil pero metiéndonos en el Reducido todo puede pasar.

– Supiste jugar en posiciones más defensivas, ¿cómo te sentís ahora?

– Me siento muy bien, me gusta jugar en la posición donde me pone Gabriel, que es de mitad de cancha hacia adelante.