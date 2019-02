River visita a Rosario Central para ponerse al día

COMPARTIDOS: 0

River buscará su cuarta victoria consecutiva cuando visite a un Rosario Central necesitado de triunfos en el partido correspondiente a la decimoquinta fecha de la Superliga que había sido postergado el año pasado.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en el estadio Gigante de Arroyito, será controlado por el árbitro Andrés Merlos e irá televisado por TNT Sports.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-14-17-9-19-copa-davis-asi-quedo-el-grupo-para-argentina

Rosario Central viene de empatar sin goles en su visita a Newell´s en el clásico de la ciudad, hace cuatro fecha que no gana y el técnico Edgardo Bauza realizaría tres modificacione para intentar regresar a la victoria. En la zona defensiva, Nahuel Molina ingresaría en reemplazo de Alfonso Parot, quien no podrá estar presente por haber llegado al límite de amonestaciones, mientras que en el mediocampo Néstor Ortigoza retornará al once titular.

📹 Bauza habló en la previa ante River



Mirá las declaraciones del DT auriazul sobre el cotejo de este jueves 👇https://t.co/6Q1lu2khaB — Rosario Central (@CARCoficial) February 12, 2019

Ortigoza cumplió las dos fechas de sanción que tuvo por la expulsión que sufrió en el encuentro ante Huracán e ingresará en lugar de Leonardo Gil mientras que en la zona ofensiva Germán Herrera irá por Fernando Zampedri.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-14-16-53-46-atencion-tombinos-racing-cerro-el-caso-centurion-y-no-escuchara-ofertas

📋 ¡Estos son los concentrados!



Mirá la lista completa para jugar el partido postergado de la 15ª fecha frente a River 👇 pic.twitter.com/4kwsiVsxn5 — Rosario Central (@CARCoficial) February 13, 2019

River viene de lograr tres victorias consecutivas, la última como local frente e Racing por 2 a 0 y para seguir por la buena senda el entrenador Marcelo Gallardo realizaría al menos cinco variantes.

El defensor Javier Pinola no estará desde el arranque y en su lugar entrará Robert Rojas mientras que Gonzalo Montiel podría descansar luego de llegar con lo justo al partido ante Racing y en su reemplazo iría Camilo Mayada. En tanto, Leonardo Ponzio volvería al once titular por Enzo Pérez mientras que Nicolás de la Cruz ingresaría por Exequiel Palacios y Cristian Ferreira iría en el lugar de Juan Fernando Quintero.

📸 Nuestro DT y el cariño de los hinchas en la salida del plantel hacia Rosario.🤳🏻✍🏻 #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/UrqeNRPf3r — River Plate (@CARPoficial) February 13, 2019

Gallardo aún no confirmó el equipo, pero sí la lista de citados en la que se destaca la vuelta de Ignacio Scocco, pero el técnico no dio a conocer si el delantero estará desde el arranque.

En caso de que Gallardo decida ponerlo de titular, Scocco lo ocupará el lugar de Lucas Pratto y formará dupla con Rafael Santos Borré.

#VamosRiver ⚪️🔴⚪️



📋 Los 18 convocados que viajarán a Rosario para enfrentar este jueves a Central. 💪 pic.twitter.com/90GkksIY2i — River Plate (@CARPoficial) February 12, 2019

Formaciones: