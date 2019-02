COMPARTIDOS: 0

El mundo Racing sigue convulsionado por el problema que generó el cruce entre el delantero Ricardo Centurión y el entrenador Eduardo Coudet. A tal punto que el DT decidió bajarlo a la Reserva.

Con el correr de las horas se rumoreó que el jugador no continuaría en la Academia y desde entonces aparecieron diferentes ofertas e intereses por el futbolista. Uno de los equipos que se mostró interesado en "Ricky" fue Godoy Cruz aunque también se hablo del Inter de Porto Alegre y el Flamengo.

¿Se cae el pase de Ricardo Centurión al Tomba?

En la previa del partido contra Corinthians por Copa Sudamericana el presidente de la institución, Víctor Blanco, le puso paños fríos a la situación y declaró que no tomarán ninguna decisión sobre el tema hasta la próxima semana. " Racing no va a escuchar ninguna oferta, por lo menos hasta la semana que viene. La realidad es que el tema Centurión, hasta la semana que viene, no da para más." fue lo que comentó el titular del conjunto de Avellaneda.

Desde la dirigencia del Tomba anticiparon que, pese a los dichos del presidente de Racing, intentarán conseguir un permiso oficial de la AFA para realizar una oferta y comenzar la negociación con el jugador. El problema para Godoy Cruz es que fuentes allegadas al jugador aseguran que no habría interés por parte de Ricardo Centurión en vestir la casaca Bodeguera.