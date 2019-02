COMPARTIDOS: 0

En el video se ve a la escultural modelo disfrutando en las Bahamas, acompañada de su novio y algunos chanchos la rondaban. De golpe, uno de los animales le mordió la nalga izquierda y Michelle salió corriendo a los gritos.

“¡Me mordió, papi, me mordió, me mordió!”, decía mientras se alejaba de los cerdos. Su novio no pudo contener la risa al ver lo que pasaba.

Al final, entre risas y con un acercamiento en primer plano a su nalga, la modelo mostró cómo le quedó la cola.

Entre los comentarios de la grabación se puede leer: “El cerdo quería darle una probadita”, “todos quieren tocar la cola de Michelle” y “no culpo al chancho, cualquiera haría eso”, fueron algunos de ellos.

Mirá el video:

