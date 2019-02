Eduardo Coudet: "Centurión conmigo no juega más"

COMPARTIDOS: 0

El pasado fin de semana River derrotó ampliamente a Racing, en el estadio Monumental, pero el resultado se vio opacado por el incidente entre Ricardo Centurión y el entrenador de la Academia, Eduardo Coudet.

A siete fechas del final de la Superliga la discusión entre ambos revolucionó la institución de Avellaneda y generó malestar en el cuerpo técnico. En principio y a modo de castigo, el DT decidió apartar al futbolista del plantel profesional y lo bajó a la reserva pero no todo termina ahí.

El presidente del club, Víctor Blanco, admitió que una vez finalizado el encuentro Eduardo Coudet le manifestó que Ricardo Centurión no jugaría más. " Terminado el partido, el Chacho me dijo que Centurión no juega más. Me lo comunicó a mí y a los dirigentes que estábamos ahí".

A Racing se le viene un calendario pesado en cuanto a lo futbolístico ya que jugará este jueves la Copa Sudamericana contra Corinthians, mientras que el próximo lunes recibirá a Godoy Cruz por la Superliga. Luego vendrá el clásico de Avellaneda, frente a Independiente en el Libertadores de América. Habrá que ver cómo continúa la situación con el delantero y si queda libre luego del problema con el "Chacho".

El pase de Ricardo Centurión al Tomba es incierto

El presidente de Racing, Víctor Blanco, declaró en Fox Sports la situación de Ricardo Centurión y la posibilidad de que llegue al Tomba de Marcelo Gómez. Al respecto dijo: "Nosotros no vamos a hacer nada sin hablar antes con Coudet, la semana que viene se tomará la mejor decisión".

El futbolista no tiene intenciones en venir a Godoy Cruz y espera la posibilidad de emigrar al fútbol brasileño. El Inter de Porto Alegre y el Flamengo estarían interesados en Ricardo Centurión, según el periodista Sebastián Vignolo.