Días antes de tocar en nuestra provincia, Juan Subirá tecladista de Bersuit habló con El Ciudadano

En el marco de lo que será desde el 15 al 17 de febrero el Le Parc Mercado Cultural, la Bersuit vuelve a Mendoza. La banda con mas de 30 años de recorrido será la encargada de cerrar la noche del sábado en el espacio cultural de Guaymallén. El Ciudadano habló con Juan Subirá tecladista y fundador de la ya mítica banda de la escena nacional.

El teléfono suena un par de veces hasta que aparece la voz clara de Juan, sentado cómodamente, según me cuenta, en un sillón de su casa de Saavedra y con la mejor predisposición. Esto, sin dudas, colaboró para lo extenso y variado de la charca. Acá un extracto de ese lindo viaje con Juan. En el recorrido, pasamos por la historia y fundación de la banda, la "anécdota" del viejo de arriba, el presente de Bersuit, y siempre sobrevolando la figura de Gustavo Cordera y hasta analizo el presente del país.

¿Juan sabias que van a estar tocando en un encuentro de emprendedores? ¿Ustedes comenzaron con ese espíritu dentro de la música, cuando eran muy chicos?

JS - Mirá no sabía pero vine bárbaro, (ríe) nosotros emprendedores te podría decir que somos, este proyecto comenzó hace mas de 30 años y se renovó hace poco tiempo. Fue un emprendimiento de un grupo de pibes que tenia ganas de dar a conocer su mirada del mundo, de las cosas que estaban pasando a través de la música.

¿Algunos de ustedes se conocen desde la escuela primaria?

JS - Claro, empezamos a jugar con la música desde muy chicos en el altillo de la casa de mis padres en Barracas, por eso la primera banda se llamaba "715" que era la dirección de esa casa. Después vino "La Palangana" un proyecto un poco más ambicioso y en el 88 empezó Bersuit, que inició con la asociación nuestra con Gustavo (Cordera) fuimos a un concurso de bandas nuevas y arrancamos.

¿Fue gracias a la música que te enganchaste con la lectura y eso termino con dos libros publicados? (NdeR: Desconcierto para uno solo y 12 Viejos Texticulos son los libros editados y publicados)

JS - Cuando tenia 15 años, y estábamos haciendo nuestras primeras canciones, me di cuenta que tenia un lenguaje muy limitado, entonces pense: yo tengo que leer... porqué si quiero escribir tengo que leer.en mi casa había muy buenos libros, Borges, Cortaza, Roberto Arlt. Ahí comenzó un camino que nunca se detuvo devoraba 50 libros por año. Ahora estoy leyendo "La Revolución es un sueño eterno" de Andrés Rivera, es la historia de Juan Jóse Castelli.

La charla continuó por el lado de la literatura y desembocó en la historia del Viejo de Arriba ¿De donde viene esa letra? ¿Es verdad lo que cuenta la leyenda?

JS - Si, es una historia que pasó en una de las tantas casas que viví en la época que alquilaba. Tuve algunas diferencias con el vecino. Tuvimos una discusión que termino con el tipo bajando con un arma. Esto fue en el año 99. El hombre estaba muy enojado y cansado de nosotros de la fiesta que había en mi casa, de los ensayos de Bersuit. Ahora a la distancia entiendo el enojo pero no la reacción. Me pegó en la cabeza con el revolver y después me disparó entre los pies pegándome en la rodilla. Gustavo que estaba cerquita en un auto, bajó el hombre le apuntó con el arma y le dijo "vos no cantas más" todo esto pasó un sábado a las cuatro de la tarde. Una locura. A los pocos días en mi casa lo transformé en canción.

¿Seguís pensando que Bersuit es "Trauma, problemas y postergación"?

JS - Si, (ríe y no puede parar) Es algo que decíamos mucho con Gustavo, nos divertía un eso. Pero es cierto, a nosotros nos costo mucho llegar a los primeros exitos, tardamos 10 años. Teníamos muchos problemas que eran muy traumáticos y sentíamos que la suerte nos postergaba constantemente.

¿Hasta que llegó Libertinaje?

JS - Era un disco destinado al éxito. Desde que llegó Gustavo Santaloalla la cosa cambió. El entendió el sonido de la banda, lo escuchó, lo produjó y lo hizo sonar bárbaro. También nosotros nos encontró mas maduros.

¿Hoy que es Bersuit?

JS - Una banda que se reinvento, imaginate que hace 10 años se fue Gustavo más traumático que eso... Una banda que pierde a su cantante, su líder natural. Después de un tiempo logramos reponernos a eso y hace 8 años que volvimos con nuevo formato y manteniendo el sonido, las ideas, sabiendo que afrontábamos un desafió enorme. Ahora estamos grabando un nuevo disco. El 11 de mayo vamos a grabar la segunda parte en vivo en Obras.

Cordera esta todo el tiempo presenta en la charla ¿Cómo quedaron las cosas con Gustavo?

JS - Para mi es imposible no nombrarlo. Más allá de la distancia lo considero un amigo, cada tanto me reúno a charlar con él. Ademas no me gusta evadir su presencia y todo lo que significo para este grupo. Me gusta aclarar que esto es algo personal, por que cada integrante lo vive distinto. Lo único que le reclame, en su momento, fueron las formas.

Todavía no entiendo por que, pero la charla derivo en la coyuntura nacional. La Bersuit siempre fue una banda con un contenido político y social muy fuerte, ¿Cómo estas viendo la actualidad del país?

JS - Veo al país con tristeza, por que después de tres años de "macrismo" se sufre. Es un gobierno muy insensible, que esta dejando mucha gente afuera, en la calle, con necesidades primarias que no se cubren. Miran los números pero no las personas. No le cerraron los números ni con la gente afuera. Es muy inhumano, muy bestial lo se proponen y como lo hacen.

Así, simple, profundo, claro, contundente es Juan Subirá como su música, como Bersuit.

Le Parc Mercado Cultural

Serán 100 los emprendedores que exhibirán y venderán sus productos. Podremos encontrar accesorios; calzados; cerámica; cosmética orgánica y aromática; decohogar; ilustración; fotografía y diseño gráfico; indumentaria; ropa y accesorios para mascotas; juegos didácticos y juguetes; marroquinería; pintura decorativa; tecnología; tejidos y bordados y vitrofusión y mosaiquismo.

El evento se llevará a cabo en el espacio Le Parc del 15 al 17 de Febrero, la entrada es libre y gratuita, la actividad comenzará a partir de las 19hs. Además contará con patio de comidas, espectáculos circenses y el escenario que contará con artistas provinciales y nacionales en cada noche.

