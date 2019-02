Piñón Fijo habló luego de suspender su show por miedo al hantavirus

COMPARTIDOS: 0

Después de decidir no participar en la Fiesta del Bosque, en Lago Pueblo, Chubut, Piñón Fijo recibió burlas y fuertes críticas, principalmente por parte de una joven llamada Mailén Valle que perdió a su papá y a sus dos hermanas por culpa del hantavirus. " Por estos tiempos lo último que necesitamos es hipocresía por eso apoyo su decisión de no venir ya que usted proclama alegría, amor y ya ve, no sólo no es nada de eso sino que huye de los fantasmas que no existen", escribió en Facebook la mujer, dentro de una larga carta.

Frente a los comentarios, el popular payaso publicó un video en el que anunció: "Decidimos cancelar el show, no por un miedo personal ni de nuestro grupo, sino porque somos conscientes de la responsabilidad social de aglomerar gente en un lugar donde las condiciones dichas por el mismo Ministerio no estaban dadas. Me preguntaba si la Municipalidad de Lago Puelo iba a tomar una determinación, y sí: contrató al queridísimo, admirado y amigo Diego Topa. La discusión la llevaron hacia una ‘Grieta Kids".

"Fui blanco de agresiones, burlas e insultos. Mientras todo sucedía desgraciadamente aparecieron dos casos más y llegaron a 34 en la región. Hubiera preferido tener el doble de insultos, sostener el doble de burlas a cambio de que no surgiera esta noticia. Es muy riesgoso ¿ Qué pasa si juntamos una multitud y se genera un contagio? ¿En ese caso qué vamos a hacer?", añadió Piñón.

