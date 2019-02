Jaime Correas: "Para pasar de año las previas siguen siendo dos y por ahora eso no va a cambiar"

COMPARTIDOS: 0

Ayer comenzaron las jornadas institucionales organizadas por la DGE y una de las propuestas presentadas en borrador fue que los alumnos que adeuden tres materias previas puedan igualmente pasar de año siempre y cuando una de las tres, no se correlativa.

Con respecto a este tema, el Director General de Escuelas Jaime Correas se expresó en Radio Mitre: "El tema más polémico, que lamento que se haya titulado así (Los alumnos podrían pasar de año con tres materias previas) porque pareciera ser que mañana va a cambiar todo. Con lo cual estaríamos en contradicción con lo planteado desde el primer día. Categóricamente siguen siendo dos las previas y por ahora no tiene posibilidad de no ser así. El planteo es que un grupo de docentes dice que tal alumno tiene tal y tal previa, pero también tiene previa música que el año que viene ya no la tiene, entonces no lo frenemos en pasar, sino darle el primer semestre para que regularice. Pero seguimos como estamos hasta ahora, por lo menos para el 2019 seguirá así".

Correas también se refirió a otros propuestas presentadas por los docentes. "Lo de los cuatrimestre (dividir en 2 en lugar de 3 trimestres) tiene consenso casi absoluto. Por lo cual, sería probable implementarlo antes porque ordena enormemente desde la cantidad de notas que se tienen hasta el hecho de no interrumpir las vacaciones y demás".

Por otra parte, en cuanto a las faltas dijo: "Sobre las inasistencias, siempre es un reclamo más sectorial. Por ejemplo, el chico que va a una actividad artística al que hay que justificarle alguna falta especial, creo que se tiene que cuidar muy bien de no tener inasistencias para cuando las tenga. Pero en lo académico tiene que ser tan exigente como para el compañero que fue todos los días porque no hace nada extra.

Otro de los temas de los que habló el funcionario fue Secundaria 2030, que intentará a través de el nuevo régimen académico ser muy similar al sistema universitario: “Lo más importante es que no estamos inventando la pólvora, todos estos sistemas se aplican en el mundo. Si logramos el cambio integral de la educación secundaria, el cursado podría ser más similar a una carrera universitaria. Supongamos que un docente de Historia y otro de Matemática hacen un proyecto integrado, debe ser evaluado de manera integrada, se tienen que poner de acuerdo. Lo que esos docentes tienen que ver como equipo es si el chico adquirió la competencia, no si el chico sabe de memoria la fecha de tal batalla".

Por último, el titular de la DGE manifestó su preocupación por el paso de los alumnos de la secundaria en la universidad: “Me preocupa, sino no estaría sentado acá y además estaría a la macana. Pero creo que hay que ser justos, mucha gente que entra a la universidad y tiene perfecta trayectoria con la secundaria que recibe y otros no. Eso nos debe preocupar. Hemos mejorado levemente en la retención de alumnos, se hacen cambios en la manera de enseñar las cosas y ya hay muchas escuelas que hacen proyectos integrados. Estamos trabajando para cambiar el sistema y observamos que algunas cosas están cambiando. Piensen que hace cinco años estas cosas no se discutían, eso ya es un cambio cualitativo. Porque hay un cambio en marcha. Eso es lo que creo que todos tenemos que acompañar, con buena fe, buena información, paciencia y dando lo mejor. Es un proceso que se hace de consulta, de poner sobre la mesa los resultados”.