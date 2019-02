Tunuyán: apareció un alga exótica y suspenden la pesca deportiva en los ríos

COMPARTIDOS: 0

Apareció un alga exótica invasora en los ríos de Tunuyán, y las autoridades de Recursos Naturales de la provincia decidieron suspender la pesca deportiva durante tres meses. La medida preventiva afecta a los ríos Arroyo Grande de la Quebrada, del Manzano Histórico.

Sebastián Melchor, director de Recursos Naturales, explicó en radio Mitre: “Lo que se ha decidido es la veda de pesca durante 90 días en el Arroyo Grande de la Quebrada, que es en el área del Manzano Histórico. Esta decisión responde principalmente a la presencia de esta alga que no es tóxica sino que es un alga invasora que genera varias dificultades y problemas en particular con la pérdida de biodiversidad”.

Asimismo, las autoridades indicaron que, por el momento, la plaga está controlada, pero no es posible erradicarla. "No es que no se pueda eliminar, no ha habido experiencias de haberla eliminado fuertemente. Nosotros trabajamos en el manejo. Primero vedamos la zona, impedimos que esto se siga reproduciendo y esparciendo y seguir mejorando los controles”, indicó Melchor.

“Es un alga exótica invasora, que viene de Europa desde hace muchos años, principalmente con fuerte presencia en Patagonia”, agregó. Y solicitó a los pescadores que “laven los equipos, más si han estado en La Patagonia. Esto se hace con una salmuera al 5% o con lavandina. También es importante el buen secado de equipos de pesca y botas”.

