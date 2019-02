Alfredo Cornejo sumó a Rodolfo Suárez a la gira por Estados Unidos

COMPARTIDOS: 0

El precandidato a Gobernador por la Unión Cívica Radical e intendente de Capital, Rodolfo Suárez, fue invitado por el gobernador Alfredo Cornejo a sumarse en la gira que realizarán por los Estados Unidos.

El mandatario está en New York para concretar vínculos entre futuros inversores con quienes ya tienen relaciones comerciales, financieras y económicas con Mendoza.

La idea era que el pasado jueves el funcionario se trasladara a la ciudad estadounidense, luego de haber sido nombrado candidato para las PASO en junio, pero el municipio no consiguió pasajes. Por este motivo, desde este lunes Suárez acompañará a los representantes mendocinos.

La agenda en EE.UU:

Las actividades comenzarán en New York donde se llevará a cabo un desayuno privado con los líderes de las compañías (AS/COA) Ameericas Society / Council of the Americas. En el lugar, el Gobernador participará en una disertación en la cual responderá diferentes preguntas sobre la provincia de Mendoza.

Para el día martes la comitiva se trasladará a Washington en donde Alfredo Cornejo disertará nuevamente en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson (Wilson Center). La idea de este evento es mostrar todo el potencial turístico de la provincia como así también los puntos altos a nivel agrícola y energético.

Finalmente la agenda culminará en una reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analizarán diferentes proyectos que tienen en vistas para poder realizar y desarrollar en Mendoza.